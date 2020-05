Reprise en Allemagne – Dortmund n’a pas raté son entrée L’équipe de Lucien Favre a écrasé Schalke (4-0). Ce retour de la Bundelsiga a aussi vu Renato Steffen s’illustrer. afp/Sport-Center

Guerreiro (Dortmund) a marqué deux buts samedi. keystone-sda.ch

Dix semaines d'arrêt de la Bundesliga n'ont guère changé les rapports de force: le Borussia Dortmund a repris sa marche en avant en remportant 4-0 à huis clos le prestigieux «derby de la Ruhr» contre Schalke totalement dépassé, avec notamment deux buts de Raphaël Guerreiro.

Grâce à des buts remarquablement construits de Erling Haaland (29e), Guerreiro (45e, 63e) et Thorgan Hazard (49e), les Noir et Jaune reviennent provisoirement à un point du leader Munich, qui se déplace dimanche à Berlin sur la pelouse de l'Union.

Sous l'impulsion du jeune milieu international allemand Julian Brandt, auteur de deux passes décisives et au départ des deux autres actions de but, le Borussia a confirmé sa forme d'avant la pause.

Depuis janvier et les transferts du milieu Emre Can et du buteur Erling Haaland, l'équipe a remporté huit de ses neuf matches de championnat, avec 32 buts marqués (3,5 buts par match).

Steffen montre la voie

Dans les autres rencontres, un Suisse s'est illustré. A Augsbourg, Renato Steffen a ouvert la marque pour Wolfsbourg à la 43e minute. Si les hôtes ont égalisé par Jedvaj (54e), ce sont bien les coéquipiers de l'Argovien qui se sont imposés en marquant un deuxième but, dans les arrêts de jeu, grâce à Daniel Ginczek.

A Hoffenheim, le Hertha l'a emporté grâce à trois buts inscrits en deuxième période (0-3). De son côté, Leipzig, troisième du classement, a repris le Championnat comme il l'avait quitté en mars: par un nul (1-1 contre Freiburg) qui l’éloigne encore un peu plus de la course pour le titre. Enfin, Düsseldorf et Paderborn en sont restés à 0-0.