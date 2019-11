Pertinence éducative des camps de ski sous la loupe

Le Département genevois de l'instruction publique (DIP) doit se déterminer sur la pertinence pédagogique des camps de ski au cycle d'orientation. Telle est la première recommandation formulée par la Cour des comptes dans un audit qui s'intéresse aussi au financement de cette activité.

La Cour des comptes a mené un audit de légalité et de gestion des camps de ski organisés par le DIP au cycle d'orientation à la suite d'une communication citoyenne sur de possibles dysfonctionnements. Le sujet est aussi d'actualité au vu de l'arrêt du Tribunal fédéral de 2017 selon lequel tout ce qui relève de l'enseignement de base obligatoire est gratuit, a indiqué jeudi la magistrate Isabelle Terrier.

Cet arrêt précise que l'école ne peut facturer aux parents que les repas pris en dehors du domicile, soit 16 francs par jour. A Genève, la participation aux camps scolaires étant «fortement recommandée» et non «obligatoire», la contribution financière des parents est fixée à 300 francs au maximum, ce qui correspond à plus de 66% du coût par élève des camps de ski organisés en 2e année du cycle.

Développement de l'enfant

En matière de gouvernance, la cour constate l'absence d'objectifs pédagogiques. Elle recommande au DIP de décider si ces camps sont obligatoires ou pas et, dans l'affirmative, de définir des objectifs en lien avec le Plan d'étude romand. En découlent les autres recommandations sur le pilotage ainsi que le financement de l'activité par les parents, Jeunesse et sport, le canton et les communes.

«Actuellement, l'activité est considérée comme importante pour le développement de l'enfant, mais le DIP n'a pas établi de planification financière. Et des disparités existent entre cycles d'orientation et au sein d'un même établissement quant à l'hébergement et à l'encadrement des élèves», a souligné la magistrate.

Par ailleurs, les directives sur l'organisation des camps ne sont pas harmonisées, certains cycles disposant de leur propre guide pratique. Quant à la comptabilité, elle n'est pas toujours fiable, par exemple pour ce qui est des revenus liés à la vente de pâtisseries. En outre, l'argent transite par des comptes bancaires épars.

Garantir la gratuité

Le DIP, qui a lancé une réflexion sur le thème des sorties scolaires, a accepté les huit recommandations de la cour. Selon sa secrétaire générale Paola Marchesini, le pilotage des camps va être amélioré, mais la question de leur caractère obligatoire reste ouverte.

Les camps de ski pourraient satisfaire l'exigence d'une 3e heure de gymnastique hebdomadaire au cycle d'orientation, selon elle.

Reste que s'ils deviennent obligatoires, «une réduction de l'offre est possible au cycle d'orientation en raison du financement», a-t-elle indiqué. Au niveau parlementaire, un projet de loi socialiste visant à garantir la gratuité des sorties et des camps scolaires à l'école obligatoire est à l'étude en commission. (ats/nxp)