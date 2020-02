Wendy Holdener part sur de bons rails

Troisième du géant la veille, Wendy Holdener est restée sur sa lancée dans la station slovène de Kranjska Gora. La Schwytzoise a signé le troisième chrono de la première manche du slalom, ce dimanche matin, en 54’’50. Soit 61 centièmes de retard sur Anna Swenn-Larsson, première au terme d’une descente parfaitement maîtrisée. Au vu de ce qu’elle a montré, la Suédoise semble difficile à rattraper. Mais Holdener peut nourrir de vraies ambitions de podium. Le deuxième temps a été l’œuvre de la Norvégienne Nina Haver-Loeseth (+0’’50).

En l’absence de Mikaela Shiffrin, restée auprès de sa famille aux États-Unis suite au décès de son père, Petra Vlhova, sa dauphine au classement du slalom et troisième au général, a terminé au pied du podium (+0’’92). Autre favorite, Katharina Liensberger a terminé septième (+1’’46).

De son côté, Michelle Gisin n’a pas réalisé la course attendue et n’a pu faire mieux que 11e (+2’’11). Elena Stoffel, 18e à 2’’78, a validé sa présence pour la deuxième manche contrairement à Charlotte Chable et Carole Bissig, éliminées.