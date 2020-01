Zenhäusern deuxième pour 7 centièmes

Sept centièmes. C'est ce qu'il a manqué à Ramon Zenhäusern dimanche après-midi pour monter sur la plus haute marche du podium lors du slalom de Zagreb. Le Haut-Valaisan de 27 ans s'est fait souffler la victoire par Clément Noël. L'Italien Alex Vinatzer, 20 ans et champion du monde junior 2019 de la spécialité, a pris la troisième place à 29 centièmes du skieur français.

Meilleur temps d'une première manche - cela ne lui était arrivé qu'une seule fois depuis ses débuts en Coupe du monde (Kitzbühel la saison dernière) - où il était parti avec les faveurs du premier dossard, l'Helvète de 2,02 m a toutefois levé les bras juste après avoir franchi la ligne d'arrivée sur la neige artificielle croate. Sans doute pour fêter son premier podium de l'hiver, lui qui avait fini «chocolat» à Levi avant de connaître l'élimination sur la piste piégeuse de Val d’Isère mi-décembre. Mais aussi parce que Zagreb ne lui a jamais vraiment réussi, lui qui restait sur quatre éliminations et une 13e place comme meilleur résultat en Croatie.

Ses compatriotes Tanguy Nef (24e) et Daniel Yule (27e) n'ont pas franchement brillé alors que Loïc Meillard n'avait pas passé la première manche. Révélation de la saison dernière, Clément Noël profite de sa victoire à Zagreb et des contre-performances de son copain Alexis Pinturault (9e) et du Norvégien Henrik Kristoffersen (19e) pour prendre la tête du classement de la spécialité, où Ramon Zenhäusern émarge à 50 points du Français.

??????Ramon Zenhäusern battu pour 7 centièmes sur le slalom de Zagreb! En tête après la première manche, le Haut-Valaisan a dû s'avouer vaincu face au Français Clément Noël. pic.twitter.com/UsuDHP2lid — RTS Sport (@RTSsport) January 5, 2020

JSa