Les Jeunes Verts au secours des réfugiés de Lesbos

«Pendant que la Suisse prend des mesures de «distanciation sociale» et de «maintien à domicile», 20'000 réfugiés s’entassent dans l’espace très restreint du camp de réfugiés grec Moria». C'est en ces termes que les Jeunes verts suisses interpellent ce matin le Conseil fédéral, à qui ils demandent de faire un geste humanitaire urgent.

«Au moins 5000 réfugiés devraient être accueillis et directement mis en quarantaine en Suisse», précisent-ils. Les 15'000 autres devant être «également évacuées et réparties entre les différents États européens». À Berne de les mobiliser, ajoutent-ils, en faisant appel à leur sens de la solidarité et de la responsabilité.

Quarantaine et soins médicaux

L'urgence se fait sentir, développent-ils, en soulignant qu'en plus de l'accès pratiquement inexistant aux médicaments et à l'hygiène, l'approvisionnement en eau, selon l'organisation d'aide «Mission Lifeline», a été progressivement interrompu mercredi. Dans ces conditions,la propagation du coronavirus aurait des conséquences dramatiques.

Les 5000 réfugiés «au moins» accueillis en Suisse seraient placés en quarantaine et bénéficieraient de soins médicaux.

«Afin d'endiguer la pandémie, il faudrait appliquer une distribution décentralisée dans la mesure du possible – que ce soit dans des hôtels, des restaurants, des bâtiments scolaires ou administratifs vides», détaillent-ils.

Les Jeunes Verts rappellent enfin que la situation dans le camp de Moria est «intenable depuis des semaines», et que son évacuation relève du droit humanitaire depuis longtemps, bien avant la pandémie. La nécessité d'agir se fait sentir avec plus d'acuité encore «dans le cadre de la crise actuelle, pour des raisons de santé et de sécurité, et afin d'empêcher une nouvelle propagation du Covid-19».