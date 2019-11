Hospitalisé à Zollikerberg pour des troubles pulmonaires, Köbi Kuhn est décédé mardi à l'âge de 76 ans. C'est Sepp Blatter qui a confirmé la nouvelle à la «Schweizer Illustrierte». «C'est vrai qu'il est mort mardi après une longue maladie. Il a été l'une des légendes du football suisse et du FC Zurich. Nous sommes tous très tristes et nous ne l'oublierons jamais», a déclaré l'ancien président de la Fédération internationale de football (FIFA).

Né à Zurich le 12 octobre 1943, Kuhn a été le sélectionneur de l'équipe de Suisse de football entre 2001 et 2008. Il a quitté le banc de la Nati le 15 juin au terme du match Suisse-Portugal (2-0), lors de l'Euro 2008 disputé en Suisse.

Onze titres avec le FC Zurich

Auparavant, le Zurichois avait déjà entraîné le FC Zurich de 1983 à 1995, puis la Suisse espoirs (1995-2001). En tant que joueur, il a porté les couleurs du FC Zurich de 1960 à 1977 et celles des Grasshoppers de 1977 à 1979. Durant sa carrière, l’international aux 63 sélections a décroché six titres de champion de Suisse, et cinq Coupes de Suisse avec le FC Zurich.

L'ex-entraîneur de l'équipe nationale de football souffrait des poumons depuis déjà une année. Il avait d'ailleurs déjà dû effectuer un séjour à l'hôpital en 2018, où en plus on lui avait diagnostiqué une leucémie liée à l'âge. Après une chimiothérapie, il avait affirmé se sentir mieux.

Depuis le mois d'octobre, il était aux soins intensifs, ses poumons une nouvelle fois touchés. Le Zurichois a également dû faire face à deux coups du destin: il a perdu son épouse Alice en 2014 et sa fille Viviane en 2018.

