Nyon a vendu chèrement sa peau face aux Lions

Entre une formation qui vise les étoiles et un néo-promu qui se bat avec un autre budget pour sauver sa peau dans l’élite, cela n’aurait dû être qu’une formalité pour les Lions de Genève. Le BBC Nyon s’était même déplacé au Bout-du-Monde sans son top scorer, Jordan Stevens, remercié par son club qui n’avait pas besoin d’un soliste dans son équipe. De quoi craindre le pire.

Mais voilà, après un départ canon du co-leader du championnat (8-0 à la 2e puis 17-5 à la 5e), le BBC Nyon est revenu, avec ses armes et un gros cœur, dans la partie. Alors que le club du Pommier avait «invité» les Nyonnais au Pavillon des Sports de Champel, les visiteurs ont joué crânement leur chance à l’image de Maleye N’Doye et Cheikh Sane pour gommer leur retard à la 11e (21-21) avant de prendre trois longueurs d’avance (28-31, 15e).

A la pause, tandis que les Nyonnais tenaient la dragée haute au vice-champion (41-40), même les supporters les plus optimistes du Rocher savaient que ce n’était qu’une question de temps. Que Marquis Addison et les Genevois allaient finir par passer l’épaule. Les hommes d'Adnan Chuck, plus grands, plus forts ont haussé le ton dans la raquette. Tout est allé alors plus vite que d’habitude pour Nyon, logiquement remis à sa place.

Lions de Genève - BBC Nyon 91-64 (41-40)

Quarts-temps: 21-19; 20-21; 25-14; 27-10. Pavillon des Sports de Champel. 1450 spectateurs. Arbitres: MM. Clivaz, Novakovic et Balletta.

Lions de Genève: Addison 17, Colter 21, Maruotto 7, Cotture 8, Dubas 10; Hart 6, Bavcevic, Sehic 8, Humphrey 8, Zinn 6. Coaches: Adnan Chuk et Matthew Williams.

BBC Nyon: Van Rooj, Dufour 11, N’Doye 24, Sane 10, Wolfisberg 6; Hayman 2, Ivanovic 3, Simarro 6, Zarinelli, Erard 2. Coaches: Loan Morant et Julie Le Bris.

Notes: Nyon sans son coach principal, Alain Attalah (opéré d’une hernie).