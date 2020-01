Pas d'exploit pour Loïc Meillard à Adelboden

Déception pour Loïc Meillard à Adelboden. Superbe troisième de la première manche du géant dans l'Oberland bernois, le Valaisan n'a pas confirmé lors du second tracé pour échouer au 17e rang d'une course remportée par le Slovène Zan Kranjec devant le Croate Filip Zubcic (+29 centièmes) et le duo Victor Muffat-Jeandet - Henrik Kristofferson, à égalité sur la troisième marche du podium (+64).

Le skieur d'Hérémence avait sorti son meilleur ski samedi matin, tout en nervosité, avant de commettre une faute qui lui avait coûté quelques dixièmes à l'entrée du mur final. Plongé dans l'ombre pour son deuxième passage en début d'après-midi, l'Helvète «ne voyait plus grand chose», tout comme, juste après lui, les Italiens Luca De Aliprandini et Giovanni Borsotti. Le premier, leader après le premier tracé, a été éliminé alors que le deuxième termine à la 14e place.

Côté suisse, Daniele Sette se classe 19e, Cedric Noger 21e et Justin Murisier, affaibli depuis plusieurs jours par une vilaine grippe, 23e. Bien parti pour faire un gros coup ce matin, Gino Caviezel, poussé par les encouragements des supporters suisses à chaque passage au temps intermédiaire, a réalisé la manche parfaite avant de connaître l'élimination après avoir croisé ses skis à trois portes de l'arrivée.

JSa