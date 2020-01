Pressé ou précis, chacun suit son tempo à la «reconnaissance»

C’est un rituel immuable. Visualiser les piquets, repérer les pièges, analyser les passages clés qui permettront de grappiller quelques centièmes qui pourront tout changer. Les descendeurs peuvent prendre leurs marques durant les entraînements. Les slalomeurs découvrent le parcours le jour J.

Dans le camp suisse, il y a ceux qui ne tergiversent pas aux aurores, à l’image de Loïc Meillard, qui ne nie pas être l’un des plus rapides avant le véritable show. «Je n’ai pas besoin de connaître toutes les portes par cœur mais uniquement les points clés, confie le skieur d’Hérémence, qui passe une dizaine de minutes sur la piste. Ça me permet d’être quasi seul et d’observer le tracé dans son intégralité.» Et le plus lent des Helvètes? «Je n’en sais rien, je suis déjà au fond de la piste quand certains commencent», se marre l’aîné des Meillard.

Le Valaisan est suivi comme son ombre par Tanguy Nef, qui file entre les portes à l’américaine, façon Ted Ligety ou Bode Miller. «Le slalom est une discipline très métrique. Il y a des distances, des combinaisons à mémoriser. Vu qu’il n’y a pas de portes cachées, tu peux te permettre d’y aller un peu à l’instinct. En course, quand on descend, on est en mode pilote automatique. Il ne faut pas trop réfléchir.»

Le Genevois est rejoint par son coéquipier lémanique Marc Rochat: «Cela m’énerve de traîner pendant des heures sur la piste. J’ai une bonne prise d’information. Ce qui prendrait quarante-cinq minutes à analyser pour un non-initié nous demande seulement quelques instants. On est habitué à mémoriser ces tracés.»

Le parcours par cœur

Pourtant, certains font de la reconnaissance un sacerdoce. Ce sont les artistes méticuleux du cirque blanc qui n’imaginent pas franchir le portillon de départ sans avoir repéré le plus petit des pièges de chacun des tracés. «J’ai besoin de quinze à vingt-cinq minutes par manche de slalom, confie Luca Aerni. En général, je connais toutes les portes par cœur et j’analyse où je peux gagner du temps. Je visualise ensuite plusieurs fois la manche entière dans ma tête.» Le Valaisan estime qu’une demi-seconde peut être gagnée en réalisant une bonne répétition générale.

Son coéquipier Justin Murisier est encore plus méticuleux. «Si j’ai quarante-cinq minutes à disposition, je les utilise pour m’imprégner du parcours, enchaîne celui qui n’hésite pas à remonter en escalier pour visualiser les passages clés. J’ai besoin d’avoir l’impression que j’ai déjà skié la manche dans son intégralité au moment de m’élancer. Ces petits détails analysés sont tout ça de gagné lors de la course.»

La spécificité du combiné de ce vendredi (une descente suivie d’une manche de slalom) bouscule pourtant les habitudes. En plus du passage des skis de 2,20 à 1,65mètres en l’espace d’une heure, deux reconnaissances diamétralement opposées s’enchaînent dans la même journée. De quoi faire vaciller les certitudes de la «fusée de la reco» Loïc Meillard. «Ici, sur la descente, il y a cent mètres sans aucune porte après le passage du tunnel, raconte celui qui a terminé troisième du dernier combiné à Bormio. J’étais un peu perdu car c’est inhabituel pour un technicien. Là, connaître la ligne idéale devient primordial pour ne pas se retrouver largué.»

Beat Feuz, le vieux sage

Champion du monde du combiné en 2017 à St-Moritz, Luca Aerni partage son mode opératoire: «En descente, il faut bien visualiser les lignes bleues qui délimitent les portes extérieures pour connaître la trajectoire. En slalom, le but est plutôt de repérer les passages sur lesquels on peut lâcher les skis. La ligne n’est pas forcément pertinente.»

À Wengen, le roi des lieux ne déroge pas à la tradition. «La reconnaissance devient un peu plus rapide au fil des années, avoue Beat Feuz. Mais il faut chaque fois retrouver une certaine confiance avec le Lauberhorn et analyser la qualité de la neige, qui est plus dure cette année.»

Peu importe le temps passé à la «reco», c’est le chrono de la course qui compte.