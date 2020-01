Sion termine sa préparation par un nul contre Yverdon

Pas certain que reprendre le chemin de la Super League par un déplacement à Thoune, prévu dimanche prochain, soit idéal pour le nouvel entraîneur du FC Sion, Ricardo Dionisio, et ses joueurs. D'autant plus que ceux-ci arriveront en terres bernoises sans être parvenus à empocher une victoire lors de leur préparation hivernale.

Samedi, pour leur troisième et dernière rencontre amicale, les Sédunois ont été tenus en échec par Yverdon Sport, malgré les deux divisions qui séparent les deux formations. Sur le synthétique de Fully, les Valaisans ont ouvert le score à la 9e minute grâce à une réussite d'Ermir Lenjani. Les Nord-Vaudois ont recollé en fin de partie, par l’intermédiaire de Shaho Maroufi (80e).

Fidèle à ses habitudes, Sion a procédé à une large revenue d'effectif. Le onze présent sur le terrain au coup d'envoi (Fickentscher - Maceiras, Ruiz, Bamert, Facchinetti - Kouassi, Toma, Grgic, Lenjani, Kasami - Patrick) devrait ressembler d'assez près à celui qui débutera dans huit jours à la Stockhorn Arena. La seconde période a donné l'occasion au dernier arrivé en Valais, Filip Stojilkovic, de disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs. La recrue venue du FC Wil a notamment fait équipe avec Johan Djourou, également aligné après le thé.

Ce duel a aussi permis à Yverdon Sport, qui disputait son premier match avec Jean-Michel Aeby à sa tête, de tester ses deux premiers renforts de l'hiver: Gentian Bunjaku et Pietro Di Nardo. «Tous deux ont envoyé des signaux positifs, comme l'ensemble de l'équipe. On a livré une belle prestation, très homogène», s'est réjoui le président Mario Di Pietrantonio. Les pensionnaires de Promotion League poursuivront leur préparation samedi prochain contre Bavois.