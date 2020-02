Stan Wawrinka se retire de deux tournois

Quelques minutes après son élimination en quart de finale de l'Open d'Australie cette semaine face à Sascha Zverev, Stan Wawrinka avait dit en conférence de presse qu'il était «supposé jouer à Montpellier, Rotterdam, Acapulco et Indian Wells». Mais cela ne sera pas le cas pour «Stanimal», qui a connu une quinzaine éprouvante entre son virus et des rencontres en cinq sets à rallonge (Seppi et Medvedev).

Le Vaudois de 34 ans a d'abord annoncé vendredi en fin de journée qu'il ne disputerait pas l'Open Sud de France, qui démarre dimanche. «Parfois les choses ne vont pas dans le sens que l'on souhaite... Malheureusement, à cause d'une blessure, je me retire du tournoi de Montpellier cette année. Mais j'espère que je serai bientôt de retour sur le court», a-t-il écrit.

Au lendemain de cette annonce, «Stan The Man» a aussi entériné son forfait pour le tournoi de Rotterdam (8-16 février), où il avait atteint la finale l'an dernier, battu par Gaël Monfils. Le triple vainqueur en Grand Chelem dit «ne pas être capable de jouer à cause de sa blessure» et souhaite une belle semaine au directeur du tournoi et aux supporters néerlandais.

