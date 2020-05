Donald Trump repart en campagne

Donald Trump attendait depuis des semaines de pouvoir sortir de la Maison-Blanche. Il rêvait de quitter la télévision devant laquelle il était collé seul, selon le «New York Times», à pester contre la couverture médiatique de sa gestion de la crise du coronavirus et de ses conférences de presse chaotiques. Ce mardi, à six mois de la présidentielle du 3 novembre, le président des États-Unis va pouvoir tourner la page de son propre confinement et tenter de reprendre l’avantage en se rendant en visite officielle en Arizona, un État qui a une importance particulière pour lui.

En juillet 2015, alors qu’il venait de lancer sa quête de l’Exécutif et suscitait encore à cette époque les moqueries de ses adversaires, l’ancien roi de la téléréalité avait créé un électrochoc dans la campagne électorale à Phœnix, la capitale de l’Arizona (ouest des États-Unis). Dans un discours débridé, il s’était présenté en champion de la «majorité silencieuse» blanche et ouvrière qui s’était d’ailleurs mobilisée en masse un an plus tard, en novembre 2016, pour le porter au pouvoir.

Bilan revu à la hausse

En Arizona, Donald Trump visitera notamment une usine de masques de protection. Tout un symbole, alors qu’une enquête du «New York Times» a évoqué une possible multiplication par deux du nombre de victimes quotidiennes du Covid-19 aux États-Unis d’ici au mois prochain. Le quotidien new-yorkais s’appuie sur des documents internes de l’administration Trump. Le président a lui-même révisé à la hausse dimanche sur Fox News le bilan anticipé de la pandémie dans son pays pour le faire passer de 60'000 morts, comme il l’affirmait il y a encore deux semaines, à potentiellement 100'000 victimes. À l’heure actuelle, le Covid-19 a déjà tué plus de 68'000 personnes outre-Atlantique.

Le locataire de la Maison-Blanche a préparé son déplacement en publiant ces trois derniers jours une cascade de tweets dans lesquels il a qualifié de «chienne» une journaliste critique de sa présidence et demandé l’ouverture d’une enquête sur un autre journaliste. Il a aussi déclaré son affection à des centaines de supporteurs qui avaient organisé une parade de bateaux dimanche en Floride pour soutenir ses appels en faveur d’une réouverture des États américains. Et ce, malgré les appels des experts scientifiques du gouvernement demandant aux Américains de rester confinés pour freiner la pandémie.

Parallèlement, Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain, a fait la promotion dimanche de la théorie de Donald Trump selon laquelle le coronavirus émanerait d’un laboratoire de Wuhan, en Chine. Mike Pompeo a quelque peu nuancé ses propos en précisant que les services de renseignement américains n’avaient pas d’éléments prouvant que le coronavirus aurait été créé par l’homme. «Je pense qu’ils ont fait une erreur horrible», a affirmé Donald Trump dimanche soir sur Fox News. «Ils ont tenté de la maquiller. C’est comme un incendie. […] Ils n’ont pas pu éteindre le feu.» Le président n’a cessé de mettre en cause la Chine et de marteler le nouveau message de sa campagne électorale faisant largement porter la responsabilité de la crise à Pékin.

Ce message anti-Chine s’accompagne d’attaques contre Joe Biden. Donald Trump et son clan accusent notamment son rival démocrate à la présidentielle d’avoir fait preuve de laxisme face à la Chine à l’époque où celui-ci était vice-président de Barack Obama. «Ils m’ont traité de raciste», a tonné Donald Trump dimanche sur Fox News en faisant allusion aux critiques émises par des soutiens de Joe Biden contre sa décision de fermer les frontières américaines aux voyageurs en provenance de Chine à la fin janvier. «Et j’ai sauvé des centaines de milliers de vies.»

Sondages défavorables

Donald Trump piaffe d’impatience de faire résonner ce message ce mardi dans l’un des États clés pour la présidentielle de novembre. Selon un dernier sondage Ipsos/Reuters, le président américain est devancé de six points par Joe Biden. La semaine dernière, le «Washington Post» avait révélé que des conseillers de Donald Trump lui avaient présenté des sondages internes le montrant à la traîne face à son adversaire démocrate.

Fait inquiétant pour le président des États-Unis: le soutien dont il jouissait de la part des retraités qui vivent en nombre en Arizona est en train de s’éroder depuis le début de la pandémie. Toujours en phase avec sa base de supporteurs, Donald Trump a senti venir la menace. Le 22 avril dernier, il a déclaré lors d’une conférence de presse: «Nous prenons un soin particulier de nos maisons de retraite et de nos seniors, à l’exception de moi. Personne ne veut prendre soin de moi.»