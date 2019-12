Nettement battue lors du récent géant de Courchevel (17e), l'Américaine Mikaela Shiffrin a remis les pendules à l'heure. Elle a en effet outrageusement dominé le géant de Lienz (Autriche), signant le meilleur chrono dans chacune des deux manches.

Shiffrin s'est imposée avec 1''36 d'avance sur l'Italienne Marta Bassino et 1''82 sur l'Autrichienne Katharina Liensberger. Cette victoire, la 63e en carrière de l'Américaine, lui permet évidemment de conforter son avance au classement général de la Coupe du monde et de dépasser l’Autrichienne Annemarie Moser-Pröll (62 succès) au nombre de victoires: elle se retrouve seule 4e de ce classement, derrière le Suédois Ingemar Stenmark (86 victoires), sa compatriote Lindsey Vonn (82) et l’Autrichien Marcel Hirscher (67).

Les Suissesses n'ont pas été à la fête dans la station du Tyrol autrichien. Dix jours après sa belle troisième place de Courchevel - son premier podium en géant -, Wendy Holdener n'a pas réussi à confirmer. Neuvième de la première manche, elle a perdu six places pour finalement se classer quinzième, à 3''44 de Shiffrin et 1''62 du podium.

Michelle Gisin a pour sa part terminé au 21e rang (+3''54) et Lara Gut-Behrami au 24e (+3''69). 28e sur le premier tracé, la Nidwaldienne Andrea Ellenberger a connu l'élimination en deuxième manche, pour laquelle Corinne Suter et Aline Danioth (37es ex-aequo à 3''61), de même que Jasmina Suter (éliminée), n’avaient pas réussi à se qualifier.

