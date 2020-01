Daniel Yule s'impose à Kitzbühel

Énorme Daniel Yule! Dans une ambiance de folie au pied du Hahnenkamm, le skieur du Val Ferret a remporté la quatrième victoire de sa carrière, la troisième de la saison après Madonna di Campiglio et Adelboden. Deuxième après le premier tracé, le Valaisan a livré la marchandise sur le second parcours pour faire craquer le prodige norvégien Lucas Braathen (4e au final, +0''49), qui s’élançait après lui.

Au deuxième rang, l’Autriche retrouve le sourire avec la belle performance de Marco Schwarz (2e, +0’’12). Le Français Clément Noël, vainqueur l’année passé sur cette piste, complète le podium (3e, +0’’37).

Daniel Yule met ainsi un terme à 52 ans d’attente dans la station autrichienne, là où il fallait remonter à Dumeng Giovanoli en 1968 pour trouver trace d’une victoire suisse dans la plus technique des disciplines. Ramon Zenhäusern a pour sa part déçu sur une piste qui ne lui réussit décidément pas – il n’a jamais terminé mieux que 6e. Le Haut-Valaisan a skié à l’envers pour échouer au 11e rang, loin des standards auxquels il nous avait habitués.

Reto Schmidiger s’est quant à lui rassuré. Avec son dossard 46, le Nidwaldien est parvenu à accrocher une bonne 9e place. Tanguy Nef, 10e après le premier tracé à seulement 38 centièmes du podium, n’aura pas réussi à convertir ses bonnes dispositions. Le Genevois a enfourché à mi-parcours, comme à Adelboden au début du mois.

Loïc Meillard a quant à lui eu de la peine à trouver le rythme et a raté la qualification de justesse (32e, +1''42) après la première manche. Sandro Simonet (42e, +1''82), Luca Aerni (49e, +2''10) et Marc Rochat (56e, +2''86) n’avaient, eux non plus, pas passé le cut.