Wendy Holdener encore battue à Altenmarkt

Au lendemain du doublé helvétique - victoire de Corinne Suter et troisième place de Michelle Gisin - sur la descente d'Altenmarkt-Zauchensee, l'équipe de Suisse féminine pouvait espérer un nouveau podium dimanche lors du combiné autrichien.

Partie avec le dossard no 7 ce matin, Wendy Holdener avait réalisé le troisième temps du super-G, à 50 centièmes de la triple lauréate du combiné de Crans-Montana, Federica Brignone et à 28 d'une autre Italienne, Marta Bassino. La skieuse d'Unteriberg s'était même classée devant les spécialistes de vitesse Ramona Siebenhofer (4e) et Ester Ledecka (5e).

Quelques heures plus tard, la double championne du monde en titre du combiné n'a pas réussi à refaire totalement son retard sur sa rivale transalpine. Meilleur chrono du slalom, Wendy Holdener, qui n'a plus gagné depuis deux ans en Coupe du monde et son succès sur le combiné de Lenzerheide, a échoué au 2e rang final, à 15 centièmes de Brignone. Bassino complète le podium.

Il y a eu de la casse lors du super-G matinal puisque les favorites, Petra Vlhova et Mikaela Shiffrin ont été éliminées, tout comme les Suissesses Michelle Gisin, Jasmina Suter et Priska Nufer. Top 10 pour Nathalie Gröbli (8e).

JSa