Trump soutient la contestation, Pékin tonne

Après plusieurs jours de tergiversations, Donald Trump a finalement apposé jeudi sa signature en bas du texte portant sur «les droits de l’homme et la démocratie à Hong Kong», malgré les menaces répétées de Pékin, qui qualifie cette loi «d’abomination absolue».

La semaine dernière déjà, le régime chinois s’était offusqué après le vote à l’unanimité du Congrès américain d’une loi que la Chine voit comme une ingérence dans ses propres affaires internes. Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, avait regretté des «attaques» et des «calomnies» d’un niveau «proche de la folie». «Cette prétendue législation ne fera que renforcer la détermination du peuple chinois, y compris le peuple de Hong Kong, et sensibilisera aux intentions sinistres et à la nature hégémonique des États-Unis», a réagi jeudi le Ministère chinois des affaires étrangères avant de menacer Washington de «contre-mesures fermes» sans en préciser la nature. «La Chine envisage de placer les rédacteurs de la loi sur une liste noire, les empêchant d’entrer sur le territoire de la Chine continentale, Hong Kong et Macao», croit savoir sur Twitter Hu Xijin, le rédacteur en chef du quotidien nationaliste «Global Times», filiale du «Quotidien du Peuple» publié par le Parti communiste chinois.

Conséquence de ce camouflet pour le pouvoir communiste, l’ambassadeur américain Terry Branstad a été convoqué pour la deuxième fois en moins d’une semaine par Pékin. Cette promulgation intervient à l’heure où les deux premières puissances mondiales tentent de trouver un accord sur un conflit commercial qui dure depuis plus de quinze moins maintenant et alors que la prochaine salve de sanctions américaines doit intervenir le 15 décembre.

Ne pas froisser son «ami»

Depuis le début de la crise politique la plus sévère qui secoue Hong Kong, Donald Trump a toujours tenu à séparer les deux dossiers et est resté relativement discret sur la situation à Hong Kong. Le 45e président américain a longtemps tenu secrète sa décision de signer ou non cette loi au risque de compromettre ses relations avec son homologue chinois et «ami» Xi Jinping: «J’ai signé ces lois avec tout le respect que j’ai pour le président Xi, la Chine et le peuple de Hong Kong. Elles sont promulguées dans l’espoir que les dirigeants et les représentants de la Chine et de Hong Kong seront en mesure de régler leurs différends à l’amiable, menant à une paix et une prospérité durables pour tous.»

La joie des manifestants

De son côté, le gouvernement hongkongais a emboîté le pas à Pékin, craignant que le texte ne donne une nouvelle légitimité au mouvement démocratique, alors qu’un calme relatif est revenu dans les rues de l’ancienne colonie britannique depuis quelques jours. Le texte, désormais promulgué, permet à Washington de se réunir une fois par an pour vérifier au bon respect des droits de l’homme, ainsi que de l’autonomie de Hong Kong. En cas de manquement, Washington pourrait alors retirer le statut économique spécial qui préserve la région semi-autonome des tarifs douaniers américains qui touchent la Chine continentale dans le cadre du conflit commercial.

Ce serait un coup dur pour l’économie de la région, pôle financier mondial, qui dépend en grande partie des États-Unis, son deuxième partenaire commercial qui a exporté 50 milliards de dollars de biens vers Hong Kong en 2018. Certains craignent que cette loi ne pénalise en premier lieu les Hongkongais alors que l’économie locale est entrée en récession le mois dernier pour la première fois en dix ans. Les manifestants prodémocratie, eux, ont accueilli avec joie cette décision du locataire de la Maison-Blanche.

En ce jour de Thanksgiving, les protestataires ont organisé une veillée pour remercier Donald Trump, avec des drapeaux américains agités dans le ciel hongkongais. Tout au long des six semaines de mobilisation, les messages adressés au président américain se sont souvent fait entendre et la bannière étoilée n’est jamais absente des défilés, à l’instar de l’Union Jack britannique, au grand dam de la Chine communiste.