Tribunal correctionnel – Double braquage: «Aucune vie n’a été mise en danger» La défense des frères braqueurs et de leur complice avait la journée pour convaincre les juges. Luca Di Stefano

Quatre frères entourent le convoyeur de fonds, lequel était de mèche avec les braqueurs. Assise à l’arrière, la mère, suspectée d’avoir brouillé les pistes de la police. PATRICK TONDEUX

Il y a les deux frères cadets, braqueurs bien présents lors de l’attaque du fourgon blindé et de l’entrepôt de la même entreprise de sécurité; les jumeaux (frères des premiers) aux implications diverses et contestées; enfin, l’agent de sécurité dont les indications ont permis à «ses potes» de passer à l’acte. Tous dans la même galaxie partageant le goût des armes et sympathisants de l’extrême droite.