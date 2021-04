Élections communales – Double démission aux Clées Respectivement chargés des Affaires sociales et des Forêts, Liliane Lambercy et Michel Bogno ont claqué la porte de la Municipalité avec effet immédiat. Frédéric Ravussin

La Municipalité des Clées se retrouve amputée de deux membres pour terminer la législature 2016-2021. PHILIPPE MAEDER – A

Une drôle d’atmosphère semble planer sur la commune des Clées en cette fin de législature. Mercredi, le jour même de l’assermentation de la nouvelle Municipalité, la présidente du Conseil général recevait deux lettres de démission avec effet immédiat: celle de Liliane Lambercy, élue depuis 2014 et chargée des Affaires sociales et des Bâtiments, et celle de Michel Bogno, en poste depuis 2018 et responsable des Routes et des Forêts. La Municipalité des Clées se voit ainsi contrainte de finir son exercice 2016-2021 à trois.

Joints par téléphone jeudi, aucun des deux n’a voulu expliquer les raisons de cette décision subite. «C’est confidentiel, mes collègues municipaux doivent savoir pourquoi», se borne à répondre Michel Bogno. Liliane Lambercy appuie sa volonté de silence par «le serment prêté lors de [sa] réélection en 2016».

«Ce n’était pas attendu, tout le monde se pose des questions», relève la présidente du Conseil général, Mary-Lise Bertholet. La démission de Michel Bogno étonne d’autant plus que – contrairement à Liliane Lambercy –, il avait brigué, et obtenu, un nouveau mandat le 7 mars et aurait donc dû être assermenté mercredi soir. Pour sa part, le syndic Gérard Conod tempère: «Oui, on peut être étonné par ces deux décisions, mais il n’y a rien de dramatique. Nous n’avons pas de squelettes dans nos placards. Le travail de municipal est moins facile qu’avant, quand les gens veulent arrêter, on ne peut pas vraiment les retenir.»

Le timing le permettant tout juste, une élection complémentaire est agendée pour le 13 juin, en même temps que les votations fédérales. Il y a un mois et demi, ils étaient cinq à se présenter pour les cinq postes à repourvoir. «Autant dire qu’on va devoir faire preuve d’imagination et de persuasion si on veut commencer la prochaine législature avec une Municipalité au complet», conclut Mary-Lise Bertholet.

