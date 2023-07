Automobilisme – Doublé des Red Bull au sprint du GP d’Autriche Max Verstappen a devancé Sergio Perez, dimanche sur le circuit du Spielberg. Carlos Sainz troisième.

Max Verstappen suivi par son coéquipier chez Red Bull Sergio Perez. AFP

Parti en tête, Max Verstappen (Red Bull) a facilement remporté la deuxième course sprint de la saison de F1 devant son équipier Sergio Pérez, samedi en Autriche avant le Grand Prix de dimanche à Spielberg.

Le Néerlandais, double champion du monde en titre et déjà largement en tête cette saison avant la 9e manche, et son dauphin mexicain ont devancé Carlos Sainz Jr (Ferrari) sur le podium de cette course d’une demi-heure.

Développement suit…

AFP

