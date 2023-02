Ski alpin – Doublé italien à Crans-Montana, déception suisse Sofia Goggia a devancé Federica Brignone dimanche sur la piste du Mont-Lachaux lors de la descente de Coupe du monde organisée dans la station valaisanne. Trois Suissesses dans le top 10, mais pas de podium. Chris Geiger

Sofia Goggia a fait le «show» sur la piste du Mont-Lachaux. Getty Images

Ni les difficultés de la «Streif des dames», ni les conditions difficiles n’ont empêché la marche triomphale des Italiennes dimanche sur le Haut-Plateau. Sofia Goggia a remporté la descente de Crans-Montana devant sa compatriote Federica Brignone (2e à 0’’15) et la surprenante Française Laura Gauché (3e à 0’’41). Meilleure Suissesse, Joana Hählen a signé un joli top 5.

Leader du classement de la spécialité, Sofia Goggia n’a pas calculé, comme à son habitude, sur la piste valaisanne. La Transalpine de 30 ans, qui avait chuté vendredi lors de l’unique entraînement, a fait la différence sur le bas du parcours en tirant des lignes parfaites, gommant ainsi les petites hésitations entrevues dans la partie technique. La championne olympique 2018 de descente a toutefois tremblé lors du passage de Federica Brignone. La Valdôtaine, qui est décidément chez elle à Crans-Montana, a réussi une superbe fin de parcours, pour finalement échouer à une poignée de centièmes de la 1re place.

Gut-Behrami, Flury et Suter déçoivent

Si la grosse surprise de la journée est venue de la Française Laura Gauché, Joana Hählen (5e à 0’’62) a, malgré tout, surpris son monde sur la piste du Mont-Lachaux. Très agressive, la petite Bernoise (1m56) a repris beaucoup de temps sur le bas en adoptant une ligne très directe. Deux autres Suissesses ont répondu aux attentes sur la neige valaisanne. Tenante du titre, Priska Nufer (6e à 0’’65) a rappelé que Crans-Montana était son rendez-vous préféré du calendrier de la Coupe du monde, elle qui a égalé le meilleur résultat de sa saison (6e de la descente de Cortina).

Après des Championnats du monde décevants du côté de Courchevel/Méribel, Michelle Gisin (8e à 0’’72) a retrouvé des couleurs sur le Haut-Plateau. Tout l’inverse de Lara Gut-Behrami (13e à 0’’89), jamais vraiment dans le coup, qui n’a pas su effacer la frustration accumulée lors des derniers Mondiaux. La nouvelle championne du monde en titre Jasmine Flury (17e à 1’’21) est également restée en retrait en raison d’un manque d’engagement dans son ski. Médaillée de bronze voilà deux semaines en France sur la discipline reine, Corinne Suter (20e à 1’’59) est aussi passée à côté de son sujet, perdant définitivement toute chance de s’adjuger le globe de la spécialité en fin d’hiver.

Même si aucune Helvète n’est montée sur la boîte, le spectacle a été à la hauteur et est venu récompenser les milliers de spectateurs amassés au pied de la piste du Mont-Lachaux. Car au lendemain du report de 24 heures de la descente, qui a eu pour conséquence l’annulation pure et simple du super-G, les fans ont craint que le brouillard ne les prive une nouvelle fois de course. La météo capricieuse n’a finalement retardé «que» de 37 minutes le départ de la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, dossard No 1.

Chris Geiger a étudié à l'Université de Neuchâtel, où il a décroché son Bachelor en Lettres et sciences humaines. Après avoir transité par plusieurs rédactions de Suisse romande, dont celle de blue Sports, il a rejoint l'agence Sport-Center en octobre 2021. Il y couvre principalement le hockey sur glace. Plus d'infos

