Double production dans les champs – Ces panneaux solaires qui protègent les cultures de la canicule L’agrivoltaïsme est en train d’éclore dans le canton, afin d’associer production électrique et agricole. Alain Detraz

À l’Agroscope de Conthey (VS), la start-up lausannoise Insolight affine ses études sur 4000 m 2 . Sa solution permet de contrôler la transmission de lumière aux plantes tout en produisant du courant vert. Odile Meylan

Produire une énergie décarbonée tout en assurant le bon rendement de certaines cultures? C’est le pari de l’agrivoltaïsme. Ce néologisme – combinant agriculture et photovoltaïque – promet d’ajouter une option à la diversité de l’approvisionnement en électricité. Dans le canton de Vaud, la pratique commence à se faire connaître. Deux start-up vaudoises tentent de faire leur place au soleil pendant qu’au niveau politique, cette nouveauté est en discussion. Un premier cultivateur vaudois est prêt à se lancer dans l’aventure afin de protéger ses cultures d’un climat de plus en plus imprévisible.