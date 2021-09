20 km de Lausanne – Doublés éthiopiens historiques aux 20 KM de Lausanne Genet Abdurkadir et Temesgen Daba ont remporté à la fois la course des 20 km, dimanche et celle des 10 km, samedi. Pierre-Alain Schlosser

Daba Ejerssa Temesgen a été le premier à franchir la ligne d’arrivée des 20 km de Lausanne dimanche. KEYSTONE

Pour la première fois en 39 éditions, les 20 KM de Lausanne ont vécu un «double doublé» 20km - 10km. L’Ethiopienne Genet Abdurkadir (24 ans) et son compatriote Temesgen Daba (28 ans) ont remporté les deux épreuves. Une première rendue possible en raison du Covid, puisque ces deux courses ont été planifiées sur deux jours, alors que ce n’est pas le cas d’ordinaire.

Temesgen Daba s’est imposé sur les 20 km en moins d’une heure de course (59’59’’). Il devance François Leboeuf (+1’57’’). L’enseignant d’Aigle, spécialiste des courses de montagne, réalise son meilleur classement, lui qui avait déjà obtenu la 3e place en 2018. L’Américain T-Roy Brown complète le podium. «Je me sentais très en forme et j’ai couru tout seul sur tout le tracé, remporter deux victoires consécutives est une grande joie pour moi», explique le vainqueur qui a accumulé 3000 francs de gains en bons Migros, durant ce week-end.

Quant à Genet Abdurkadir, elle aussi pourra faire ses emplettes avec le même montant dans sa poche. Ultra-dominante, la jeune éthiopienne n’a eu aucune rivale dimanche (1h09’40’’). La première derrière elle, Sandra Annen-Lamard, a terminé les 20 km avec 6’27 de débours. La championne d’Écublens, vainqueur du Lausanne Marathon en 2005 et lauréate de 100 bouquets au Tour du Pays de Vaud réalise son meilleur classement sur les 20 KM. Elle devance une autre régionale de l’étape, Clarisse Jeckelmann (Echandens).

Pierre-Alain Schlosser est journaliste depuis 1998. Après avoir travaillé en freelance pendant 4 ans, il rejoint la rubrique sportive de 24 heures qu'il dirige pendant 10 ans. Depuis 2017, il écrit pour l'agence Sport-Center, où il s'occupe en priorité de sport régional. @PASchlosser1

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.