Douze ans après, Lucien Favre gagne enfin un titre

Plus de douze ans. Autrement dit une éternité, surtout dans ce monde du football professionnel qui turbine à 200 à l’heure en permanence. Lucien Favre, qui peut sans doute être considéré comme le meilleur entraîneur helvétique de sa génération, n’avait plus soulevé un trophée depuis le printemps 2007, lorsqu’il avait fêté un deuxième titre de champion de Suisse consécutif avec le FC Zurich – il y avait aussi remporté la Coupe en 2005, tout comme avec Servette en 2001. Cette trop longue disette a pris fin samedi soir, lorsque le Borussia Dortmund est venu à bout – à domicile – du Bayern Munich en finale de la Supercoupe d’Allemagne (2-0).

Ce trophée n’est certes pas le plus prestigieux qui soit. Mais il doit compter aux yeux du Vaudois qui, à 61 ans, décroche son premier titre en dehors de Suisse. «Nous voulions absolument gagner», a-t-il lâché, soulignant la «difficulté du match» et la «force de l’adversaire». Quelques minutes auparavant, «Lulu» s’était emparé de la coupe avec un sourire non dissimulé. Comme un gamin qui vient de combler un manque.

Depuis qu’il a quitté le pays pour le Hertha Berlin, à l’été 2007, Lucien Favre a aligné des résultats remarquables, conquis les esprits partout où il est passé. Après avoir réalisé des miracles dans la capitale, l’ex-coach d’Échallens et d’Yverdon avait passé quatre ans et demi à Mönchengladbach, faisant passer l’autre Borussia de la cave au quatuor de tête de Bundesliga. À Nice aussi, sa patte et sa méthode avaient séduit les foules. Mais jamais, ô grand jamais, les équipes dirigées par le Vaudois n’avaient mis la main sur un titre. Pour saluer l’excellence de son travail, il avait dû se contenter de récompenses individuelles: entraîneur de l’année 2012 en Allemagne, meilleur entraîneur de Ligue 1 en 2017. La qualité du coach était unanimement reconnue, mais pas concrètement récompensée sur le CV.

Cette Supercoupe d’Allemagne n’est pas anecdotique, dans le sens où elle constitue la première «vraie» ligne au palmarès international de «Lulu». Une ligne qui, dans l’esprit du technicien, des joueurs et des supporters du Borussia Dortmund, doit en amener d’autres, plus prestigieuses encore.