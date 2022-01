Complotistes américains – Douze antivaccins sont à l’origine des deux tiers des intox sur le Covid Selon une ONG anglo-saxonne, 65% des fausses informations sur la vaccination et le coronavirus qui circulent sur les réseaux sociaux proviennent de douze individus, dont un est passé par la Suisse. Yannick Van Der Schueren

Manifestation contre le vaccin anti-Covid aux États-Unis. Les protestataires sont largement influencés par les intox des réseaux sociaux qui discréditent l’efficacité des vaccins à ARN messager. Keystone

Infodémie. C’est le nom de l’autre ennemi auquel l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été contrainte de s’attaquer depuis l’apparition du nouveau coronavirus. Ce fléau, qui consiste à diffuser délibérément de fausses informations autour de la vaccination et du Covid-19 «afin de saper la riposte de santé publique et de promouvoir les objectifs différents de certains groupes ou individus», coûte bien plus de vies que l’on ne pense et «compromet les mesures de lutte contre la pandémie», avertit l’agence onusienne basée à Genève.