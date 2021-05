Infractions routières à Zurich – Douze chauffards arrêtés après une course à 287 km/h Les forces de l’ordre zurichoises ont interpellé ces dernières semaines des organisateurs de courses illégales menées sur les autoroutes suisses. Julien Culet

Les chauffards ont plusieurs fois été flashés à plus de 200 km/h. Image d’illustration. KEYSTONE

La police zurichoise a démantelé un réseau de chauffards qui s’adonnaient à des courses illégales sur les axes du canton. Onze hommes et une femme ont été arrêtés fin avril, ont annoncé les forces de l’ordre. Au volant de voitures de sport «tunées», ils se poursuivaient à des vitesses insensées, ayant notamment été contrôlés à 287 km/h sur l’autoroute. Ils dépassaient également les 200 km/h sur des routes cantonales limitées à 80 km/h.

Les onze chauffards sont âgés entre 24 et 40 ans. Ils sont de nationalités suisse, italienne, serbe, macédonienne et bosnienne. Des procédures pour délits de chauffard ont été ouvertes contre eux et quatre se trouvent en détention préventive. Leurs bolides ont été saisis. Ils risquent jusqu’à 1 an de prison et 2 ans d’interdiction de conduire. La police a précisé être sur leurs traces depuis l’interpellation en janvier 2019 de 21 précédents chauffards dans les cantons de Thurgovie, de Saint-Gall et de Zurich. Ils organisaient eux aussi des courses sur les routes suisses.