Menaces d’éclatement – Douze clubs actent le grand schisme du football européen Le Real Madrid, la Juventus et d’autres nantis ont fomenté un putsch en créant une Super Ligue privée afin de s’affranchir de la tutelle de l’UEFA. Le bras de fer est engagé. Nicolas Jacquier

The European Super League, présidée par Florentino Pérez , a déjà été f o ndée po ur la commercialisation des droits TV et marketing . KEYSTONE

Ce n’est pas une secousse, c’est un tremblement de terre qui ébranle le football européen, menaçant de l’engloutir à terme. D’un côté, il y a l’UEFA et sa refonte entérinée d’une Ligue des champions ayant perdu de son attractivité (passage à 36 participants, création d’un minichampionnat au départ). De l’autre, il y a surtout la volonté des clubs les plus nantis de s’affranchir de l’instance basée à Nyon.

En décidant de créer leur propre compétition privée - un tournoi fermé sur invitation - pour générer davantage de profits et garantir un meilleur spectacle, les «sécessionnistes», regroupés derrière le Real Madrid et la Juventus, instigateurs du projet en compagnie de Liverpool et de Manchester United, ont affolé les marchés sportifs et mis l’Europe du ballon en émoi, proche du chaos. Tant cette scission, illustrant les dérives du foot business, équivaut à une déclaration de guerre frontale envers l’UEFA.