Premiers pas sur la neige – Douze conseils utiles pour bien commencer la peau de phoque S’initier au ski de randonnée n’a jamais été aussi simple. Quel matériel choisir? Comment s’y prendre? Combien ça coûte? Qui peut le pratiquer? Voici quelques pistes destinées aux débutants. Pierre-Alain Schlosser

La plupart des stations proposent des pistes dédiées au ski de randonnée. Dans les Alpes vaudoises, il est même possible de suivre une initiation gratuite, après avoir loué son matériel dans un des magasins partenaires. FLORIAN CELLA

La peau de phoque n’a jamais connu pareil succès. En montagne, c’est l’activité en vogue. Depuis ces deux dernières saisons, on constate une forte progression de la demande. L’effet Covid et aussi les possibilités offertes par les stations en sont la cause. À tel point que les équipementiers ont observé une augmentation de leurs ventes de 15% en 2020 et prévoient une progression de 25 à 40% pour 2021. De plus en plus d’itinéraires adaptés à tous les niveaux voient le jour. Comme il n’a jamais été aussi facile de se lancer dans le ski de randonnée, voici quelques pistes pour vous guider.