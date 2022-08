Nouveau dans le Gros-de-Vaud – Douze fours à pain villageois chaufferont en chœur La première édition d’une manifestation annuelle aura lieu samedi 3 septembre. Des parcours pédestres et cyclistes sont proposés à cette occasion. Sylvain Muller

L’agriculture, la meunerie et la boulangerie devraient désormais être à l’honneur chaque année dans le Gros-de-Vaud lors des éditions de la nouvelle fête, la Fournée Fête du blé et du pain. Sylvain Muller (archives)

L’annonce avait été faite en novembre 2019, lors de la présentation du bilan final de la 4e Fête du blé et du pain, mais un certain virus a ensuite retardé le projet de deux ans. La nouvelle fête, la Fournée Fête du blé et du pain verra toutefois finalement bien le jour le samedi 3 septembre prochain. Ses buts n’ont pas changé: «maintenir la flamme» entre les différentes éditions de la grande fête populaire et célébrer les agriculteurs, les meuniers et les boulangers, les trois piliers de la filière du pain.