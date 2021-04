Produits phytosanitaires – Douze géants de paille disent non aux initiatives Les agriculteurs de la région d’Échallens ont installé cette semaine des personnages chargés d’inciter la population à rejeter deux textes au mois de juin. Sylvain Muller

Les deux géants dressés devant le garden centre Andréfleurs à Assens. 24heures/Odile Meylan

Les automobilistes circulant dans la région d’Échallens ne peuvent pas les rater! Le week-end passé, dix bonshommes de paille géants ont fait leur apparition aux entrées de la capitale du Gros-de-Vaud et de Villars-le-Terroir. Ils ont été rejoints vendredi par un couple, installé devant le garden centre Andréfleurs à Assens. Tous encouragent les citoyens à rejeter les initiatives «Pour une eau potable propre» et «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse» sur lesquelles ils seront appelés à se prononcer en juin.

Les premiers bonshommes sont l’œuvre d’autant d’agriculteurs du coin. «J’ai lancé l’idée sur un groupe WhatsApp, on a fait un projet et on les a installés samedi passé», explique Steve Henchoz, producteur de noisettes à Échallens. Le couple devant le garden centre – un agriculteur et une jardinière – est né dans l’esprit de l’agriculteur bio de Bioley-Orjulaz Eric Despont. «Je suis fermement opposé à ces initiatives, explique ce dernier. Et c’est en discutant avec Olivier Sonderegger (ndlr: le directeur de la coopérative agricole et meunière propriétaire d’Andréfleurs) que nous avons eu l’idée de réaliser ces deux personnages.»

