Parc animalier de Vallorbe – Doyenne de Juraparc, la grande ourse a rejoint le ciel Mère de 17 oursons, «Ursina» a dû être euthanasiée le 28 juillet. Elle avait 27 ans et était devenue en 2002 le premier plantigrade du Mont d’Orzeires. Frédéric Ravussin

Premier ours à avoir débarqué à Juraparc, «Ursina» a donné naissance à pas moins de 15 oursons entre 2004 et 2018. YVAIN GENEVAY – A

Juraparc pleure à nouveau. Trois semaines après avoir perdu son créateur, André Blanc, deux semaines après le décès de Loulette, l’épouse de ce dernier, le parc animalier de Vallorbe a dû dire adieu à l’ourse Ursina, malade depuis quelque temps. Si le parallèle peut étonner, gageons qu’il n’aurait en aucun cas choqué les fondateurs du site, tant ils aimaient les animaux qu’ils y avaient amenés, au prix de longues démarches administratives.

Zurichoise d’origine

Ursina était le premier plantigrade à avoir posé ses imposantes patounes sur les hauteurs du Mont d’Orzeires, à l’été 2002. Née en en 1996 dans un parc animalier zurichois, l’ourse avait donc rejoint Vallorbe – où gambadaient déjà cinq loups – le 14 août 2002 en compagnie de ses deux premiers rejetons, Wendi et Wädi. «Il n’était pas prévu au départ que nous accueillions une femelle et sa progéniture, mais pour présenter cette espèce au public, c’était encore mieux», se souvient le directeur Olivier Blanc. Deux mois et demi plus tard, Georges allait rejoindre la petite famille dans le Nord vaudois, en provenance d’un zoo de Zagreb, en Croatie.

Les amours de ce couple d’ours bruns d’Europe allaient être rapidement fécondes. Au printemps 2004 déjà, Sava, Tara et Kupa pointaient le bout de leur museau hors de la caverne où Ursina avait mis bas quelques semaines plus tôt. Et ces trois oursons n’étaient que le premier trio d’une longue série de naissances qui allaient voir Zut, Punk, Guz (en 2007), Buba, Boby (2010), Ben, Yogi, Zora (2012), King, Zoé (2014) et finalement Jojo et Flocon (2018) voir le jour au sein du parc animalier vallorbier.

«Kupa» est resté

À noter que si les deux derniers-nés peuvent encore être admirés aux confins du Nord vaudois et de la vallée de Joux, la quasi-totalité de leurs 15 frères et sœurs ont petit à petit rejoint d’autres parcs animaliers en Allemagne, en France, en Italie, en Arabie saoudite et aux Philippines. Pour des questions de place à disposition, évidemment. «Comme Jojo et Flocon doivent bientôt rejoindre un parc allemand, Kupa est le seul jeune né ici que nous ayons conservé», précise Olivier Blanc.

«Nous avons dû nous résoudre à euthanasier «Ursina» le 28 juillet pour abréger ses souffrances.» Olivier Blanc, directeur de Juraparc

De deux ans l’aînée de Georges, Ursina était la doyenne des animaux du Mont d’Orzeires. Depuis un petit moment, elle rencontrait des problèmes de mobilité causés par une arthrose lombaire postérieure due à son grand âge. «Malgré les médicaments prescrits par le vétérinaire, sa situation s’est dégradée récemment. Et nous avons dû nous résoudre à l’euthanasier pour abréger ses souffrances, vendredi 28 juillet», reprend le directeur.

Sa mort contraint les exploitants de Juraparc à trouver une nouvelle femelle pour tenir compagnie à Georges, qui, à 25 ans, peut encore se reproduire. «Nous sommes en effet en quête d’une femelle adulte qu’on fera venir d’un autre parc animalier. Pour nous, il est hors de question de prélever un animal en liberté pour le mettre en captivité. Surtout qu’il y a suffisamment de parcs animaliers qui cherchent à placer leurs ours.»

Qu’elle vienne de Suisse ou d’ailleurs en Europe, la future femelle reproductrice de Juraparc devrait arriver au Mont d’Orzeires cette année encore. «Le processus peut aller assez vite», reprend Olivier Blanc.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.