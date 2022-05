Sorties cinéma – «Dr Strange 2», «Mix & Remix»: quels films aller voir cette semaine? Un ex de «The Voice» vire star de «Ténor», le génial croqueur de petits bonshommes salué dans «L’ami», le toubib de Marvel dans «The Multiverse…»: plus on est de fous, plus on rit. Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«L’ami, portrait de Mix & Remix», le trait suspendu

Philippe Becquelin, alias Mix & Remix, né en 1958 à Saint-Maurice, décédé en 2016 du cancer, laisse une béance évidente dans le dessin de presse suisse. Et pas seulement. Caroline Velan/swiss film

En ami, collègue et dernier éditeur, l’écrivain et dessinateur Frédéric Pajak salue Philippe Becquelin, alias Mix & Remix, disparu en 2016. La vie de cet observateur à la géniale concision se confond avec le bouillon de culture de la fin du XXe siècle. Déroulée par ses potes qui tentent d’éviter de passer pour d’anciens combattants, cette chronique retrace les batailles. Des années de galère du Valaisan né en 1958, jusqu’à l’engagement dans «la vraie presse» en 1995, vers la reconnaissance du grand public enfin, les petits bonshommes s’incrustent dans l’inconscient collectif à force d’apparaître dans les publications les plus diverses.

Un humour acéré, jamais bête et méchant, au minimalisme graphique subtil. Mix et remix/Caroline Velan/swiss film

Cet éloge ne cherche pas vraiment la distance objective tant l’émotion demeure et, comme le dit l’un des participants à cette oraison funèbre, «hérisse encore le poil». De temps à autre taraudent des questions plus profondes. Becquelin l’artiste était-il frustré du destin de Mix & Remix le graffiteur de presse? Ce dernier se dit soulagé de «profiter» du cancer en 2016 pour envoyer valdinguer ses employeurs au profit de ses créations plus intimes.

Philippe Becquelin se disait apolitique comme au-dessus de la mêlée, quand il faisait le guet au beffroi de la cathédrale de Lausanne. Mix et remix/Caroline Velan/swiss film

Et même là, dans cet esprit sarcastique qui ne ratait rien des bavures du monde, gît un soupçon d’insatisfaction incrédule, de trahison peut-être à sa vocation punk. Qu’il ne pouvait être, puisque Philippe Becquelin vénérait plutôt Frank Zappa, nuance tel le professeur Rolin Antoine Duplan, son complice à «L’Hebdo». Un sentiment d’inachevé parcourt ce portrait d’ami. Comme la main levée sur la page qui attend le trait final.

Du haut de la cathédrale de Lausanne où Mix le malicieux exerça une dizaine d’années, le guet du beffroi s’amusait parfois à crier aux quatre coins cardinaux: «Il a sonné onze… », alors qu’il n’était que 10 h, pour pouvoir retourner plus vite à son atelier. C’est lui qui raconte l’anecdote, l’air de ne pas trop prendre le monde au sérieux. Sûr que perché au-delà, l’ange que décrit ce documentaire bienveillant doit décocher une petite grimace souriante…

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«L’ami, portrait de Mix & Remix» Afficher plus Réalisateur: Frédéric Pajak

Documentaire (CH, 70’)

«Rien à foutre», nous non plus

Cassandre (Adèle Exarchopoulos) ne se prédit pas l’avenir très rose dans «Rien à foutre». OUTSIDE BOX / DR

En observant les moues d’une hôtesse de l’air assise face à lui au long d’un vol, le réalisateur Emmanuel Marre a cru tenir l’idée d’un film. Associé à Julie Lecoustre, le Franco-Belge plane durant près de deux heures sans pourtant jamais trouver l’entrain de Richard Anthony. Mauvaise blague, mais à l’image il ne se passe tellement rien dans «Rien à foutre»… que nous non plus. Trop de trous d’air.

Le spleen colle ainsi aux basques de la jeune Cassandre, responsable du bien-être des passagers d’un vol low-cost. Sa mission se résume surtout à leur servir des boissons et à réaliser le maximum de ventes en poussant son chariot avec un sourire engageant. Sur Tinder, l’hôtesse se rebaptise «Carpe Diem». À ses potes, elle déroule les cartes postales exotiques, Dubaï, etc. À son père, elle commande: «C’est quand même pas pareil qu’être serveuse dans un bar!»

Adèle Exarchopoulos se colle au job en détaillant toutes les nuances du désenchantement boudeur. L’hypocrisie règne en classe économique comme en business.

Note: ° •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Rien à foutre» Afficher plus Réalisateurs: Emmanuel Marre et Julie Lecoustre

Avec Adèle Exarchopoulos, Alexandre Perrier

Chronique (Fr.-B., 110’)

«La colline où rugissent les lionnes», ça feule doux

Des actrices et une réalisatrice en fleur, Luàna Bajrami, Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj donnent du charme à «La colline où rugissent les lionnes». XENIX / DR

Dans un bled du Kosovo, trois amies inséparables piétinent, anxieuses d’être enfin admises à l’université. Le joug patriarcal les étouffe, le manque d’horizon les brime malgré les sublimes paysages de la campagne, les vacances s’étirent dans un désœuvrement plaintif. Un petit casse va bousculer la tiédeur. ça se sent jusque dans la brise qui ébouriffe les cheveux des jeunes filles – interprétées par des actrices en fleur, Flaka Latifi, Uratë Shabani, Era Balaj. Les stéréotypes ne manquent pas dans «La colline où rugissent les lionnes», et dès le titre.

Mais retiennent (un peu) les 18 ans de la réalisatrice, l’actrice Luàna Bajrami révélée par «L’heure de la sortie» (2018) qui vit désormais à Paris, émancipée de son adolescence. Les bons sentiments, les envies de révolte, la fraternité cultivée et autres ressources humaines produisent peu de grands films. Autre cliché, c’est vrai.

Note: * •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

La colline où rugissent les lionnes Afficher plus Réalisatrice: Luàna Bajrami

Avec Flaka Latifi, Uratë Shabani

Drame (Kosovo, 83’)

«Dr Strange in the Multiverse of Madness», folie dans le multiverse

Dr Strange affronte les affreux méchants dans le métaverse, Benedict Cumberbatch fait équipe avec Sam Raimi. DISNEY / DR

Depuis le premier «Dr Strange» en 2016, une dizaine de films se sont ajoutés à la franchise, ce «Multiverse of Madness» s’inscrivant comme le 28e film de l’univers cinématographique Marvel. Pour ceux qui suivent, c’est donc le 5e de la phase IV. Plus émoustillante sans doute, la présence du réalisateur Sam Raimi, auteur au sens le plus noble du terme, notamment d’une trilogie Spiderman à l’aube des années 2000. Le scénario, annoncé comme le plus gothique de la série, se ramifie d’ailleurs au troisième épisode de l’homme-araignée, Danny Elfman signe la bande-son comme autrefois.

Autant de signes prometteurs, d’autant que Benedict Cumberbatch interprète ce Dr Strange qui, jusqu’ici, n’avait guère marqué les écrans. Encore auréolé des lauriers récoltés pour «The Power of the Dog», le Britannique, 45 ans, affronte sous la cape de Stephen Strange diverses bestioles dans le multiverse. Notamment un monstre tentaculaire à un œil bien connu des fans de comics, Gargantos alias Shuma-Gorath, créé en 1932 et repris dans les années 70 par Stan Lee.

Quant à la substance philosophique qui, parfois, donne à ces superproductions un grain bienvenu, il faudra attendre pour en vérifier la teneur. Combien du génie Sam Raimi rhabille ce Marvel? Au-delà, les studios Disney espèrent beaucoup de superfans de superhéros pour sortir de la supermouise en salle.

«Dr Strange in the Multiverse of Madness» Afficher plus Réalisateur: Sam Raimi

Avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen

Épopée (USA, 126’)

«The Sanctity of Space» s’escalade sans peine

Trouver des voies inédites pour conquérir des sommets, voilà les nouveaux challenges que s’imposent les aventuriers de l’extrême. Renan Ozturk y ajoute un supplément d’âme poétique en esthète inné. DR / DMC

Pour le champion de l’escalade Renan Ozturk, 42 ans, découvrir une nouvelle voie pour vaincre une paroi, «c’est comme tomber amoureux». La démarche renouvelle les records et les défis. C’est avec cette obsession de rafraîchir la notion de «première» que le Turco-Américain s’est rendu en Alaska. Artiste dans l’âme, primé notamment par le «National Geographic», cet excentrique accumule les voyages… et les dessins.

Des dessins croqués au vol par Renan Ozturk, 42 ans. DR

Dans «The Sanctity of Space», plus de huitante ans après les photos ramenées par Brad Washburn de ce lieu mythique, avec son partenaire Freddie Wilkinson, l’athlète esthète attaque le massif du Denali par une route inédite, «The Moose’s Tooth». Deux expéditions seront nécessaires à l’entreprise, documentées ici dans des images à couper le souffle, réalisées dans des conditions extrêmes.

Ces grimpeurs de l’extrême ne frappent pas seulement par leur increvable enthousiasme mais par l’admiration candide portée à leur ancien. Washburn est ainsi remémoré pour son utilisation de la photographie aérienne, son habileté à dessiner des cartes détaillées de terra incognita délaissée. Ces archives viennent «dérouter» le simple suivi de l’ascension avec un souffle bienvenu.

«The Sanctity of Space» Afficher plus Réalisateurs: Renan Ozturk, Freddie Wilkinson

Documentaire (CAN, 101’)

«Ténor», sans surprise mais plaisant et reposant

Michèle Laroque, routarde de la comédie, et MB14, débutant solide, donnent du coffre à «Ténor». PRAESENS / DR

Il faut reconnaître qu’au milieu de dizaines de nouveautés graves, plombantes, reflets d’un monde qui va mal et analyse ses maux par l’image, découvrir un film juste distrayant, nullement encombré de prétentions ni même de folles ambitions, cela fait un certain bien.

Dans un récit basique et sans réelle surprise, qui nous prend littéralement par la main via des rouages classiques, on suit la progression du jeune Antoine, livreur de sushis et rappeur à plein temps, banlieusard idéaliste qui va cacher à ses potes comme à sa famille qu’il a intégré une classe d’art lyrique à l’Opéra Garnier.

Alors bien sûr, les trois quarts du temps, c’est cousu de fil blanc et prévisible. L’intégration qui se passe moyennement bien, les autres élèves jaloux, les conflits de milieux sociaux, bourgeois contre bas peuple issu de l’immigration, «love story» en forme de pièce rapportée, et Michèle Laroque qui cachetonne sans y croire.

Mais il souffle là une générosité, un bonheur simple de vivre ensemble qui laisse espérer que la vie, parfois, ressemble à un conte de fées. La personnalité de MB14 y est d’ailleurs pour quelque chose. La réalisation de Claude Zidi Jr. (l'un des six enfants de Claude Zidi, 87 ans), assez quelconque, parvient d’ailleurs à le mettre en valeur.

Note: ** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Ténor» Afficher plus Réalisateur: Claude Zidi Jr.

Avec Michèle Laroque, MB14

Comédie lyrique (France, 100’)

Cécile Lecoultre, d'origine belge, diplômée de l'Université de Bruxelles en histoire de l'art et archéologie, écrit dans la rubrique culturelle depuis 1985. Elle se passionne pour la littérature et le cinéma… entre autres! Plus d'infos Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

