Présidentielle italienne - Draghi-Berlusconi: le match des extrêmes

L’austère chef du gouvernement et le bouillant Cavaliere sont les deux favoris de la course à la présidence de la République, qui s’ouvrira le 24 janvier.

Mario Draghi n’est pas officiellement candidat à la présidence de la République mais a fait savoir qu’il était «disponible». Silvio Berlusconi fait une campagne active pour être élu et faire oublier ses ennuis judiciaires.

Le député qui a, sous couvert d’anonymat, raconté son aventure au «Corriere della Sera» n’en est toujours pas revenu. «Le postier a sonné pour me dire qu’il y avait un paquet pour moi. Je suis descendu. C’était un immense tableau ancien que Silvio Berlusconi m’avait envoyé pour me souhaiter joyeux Noël.»

Il est comme ça, Silvio Berlusconi: généreux et attaché aux traditions. Dans un hangar, il a amassé plus de 1000 tableaux – Madones avec l’Enfant Jésus, vues de Venise et nus féminins sont ses sujets préférés – pour les offrir à l’occasion des Fêtes.