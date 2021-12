Musique – Drake demande le retrait de ses deux nominations aux Grammy Awards Le rappeur canadien, qui s’est plusieurs fois pris le bec avec l’Académie du disque, ne figure plus parmi les nominés des Grammy Awards.

La superstar canadienne du rap Drake a prié les organisateurs de retirer ses deux nominations pour les Grammy Awards et l’Académie du disque a accédé à sa demande, a appris lundi l’AFP de sources proches des protagonistes.

Drake a beau avoir été sélectionné dans les candidats en lice pour deux prix de la catégorie «rap», son album à succès «Certified Lover Boy» a été royalement ignoré dans les catégories généralistes, de loin les plus en vue, lors des nominations le mois dernier. L’artiste s’est à de multiples reprises pris le bec par le passé avec l’Académie du disque, qu’il accuse de le snober.

Le chanteur est par ailleurs visé par des plaintes pour un mouvement de foule qui a fait dix morts lors d’un festival au Texas.

Aucune explication n’a été donnée par l’entourage de Drake au sujet de sa demande de retrait des nominations. Une source proche de l’artiste a indiqué que cette décision avait été prise d’un commun accord par Drake et son équipe et que les organisateurs des Grammy Awards avaient accepté. Une source de l’Académie du disque a confirmé ces détails à l’AFP et les nominations de Drake avaient disparu de la liste figurant sur le site officiel des Grammy Awards.

Juste valeur

Drake, considéré comme l’un des musiciens les plus influents actuellement, n’a que quatre Grammy Awards à son actif. Dans une interview en 2017, il avait accusé les Grammys de le cantonner dans la catégorie des rappeurs parce qu’il est noir.

Lors de la cérémonie 2019, Drake avait une nouvelle fois reproché aux Grammys de ne pas traiter les artistes de hip-hop noirs à leur juste valeur. «C’est un secteur qui dépend parfois d’un petit groupe de personnes ne comprenant pas ce qu’un gamin métis venu du Canada peut avoir à dire», avait-il lancé en recevant son seul prix de la soirée.

D’autres artistes noirs, comme The Weeknd, Frank Ocean et Jay-Z, ont également fustigé les choix des Grammys ces dernières années, les accusant de laisser les musiciens noirs de côté.

La 64e cérémonie des Grammy Awards doit se tenir à Los Angeles le 31 janvier.

