50 milliards d'écoutes – Drake est l'artiste le plus populaire sur Spotify Le rappeur canadien a explosé il y a quelques jours le record de l'artiste le plus écouté de l'histoire sur Spotify. En attendant un nouvel album encore repoussé, retour sur un phénomène.

Sur scène, Drake mouille la chemise, enchaînant parfois jusqu’à 40 morceaux. Ross Gilmore/Getty Images

Il est l’homme qui vaut 50 milliards d’écoutes sur Spotify. L’annonce, faite il y a quelques jours, de ce nouveau et stupéfiant record, était censée préparer son public à l’irruption événementielle de «Certified Lover Boy», album attendu depuis des mois. Mais une poignée d’heures plus tard, Aubrey Drake Graham, dit Drake, officialisait un nouveau report de cette sortie: il a mal au genou, le pauvre chou, suite à une opération, et souhaite parfaire sa convalescence avant de «partager avec nous», comme il dit.

À 34 ans, Drake est le musicien le plus écouté de la planète. Et l’un des plus influents. Sa notoriété dépasse le cercle des amateurs, va de la mode au basket-ball NBA, avec un succès étudié désormais dans les écoles de marketing. Drake est un son, une stratégie, un style, une marque et même une ville. Voici pourquoi.