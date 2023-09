Drame de la route à Yverdon – Le conducteur fuyard s’est rendu à la police Le jeune Somalien s’est présenté dans un commissariat près de deux jours après l’accident mortel qu’il a causé. Il n’échappera pas au délit de fuite. Frédéric Ravussin

Des fleurs ont été déposées à la sortie du giratoire de Clendy, où a eu lieu l’accident. Un piéton s’est fait heurter par une voiture alors qu’il se trouvait sur un passage clouté. FRÉDÉRIC RAVUSSIN

Un peu moins de 48 heures après avoir pris la fuite, l’auteur présumé de l’accident qui a causé la mort d’un piéton à Yverdon-les-Bains vendredi dernier est «revenu sur ses pas». Ce Somalien âgé de 20 ans s’est présenté dans un poste de police à 1 h 40, dans la nuit de dimanche à lundi. Un changement d’attitude qui n’empêchera sans doute pas le délit de fuite de figurer au nombre des charges qui seront retenues contre lui s’il est reconnu coupable des faits.

Le 1er septembre à 9 h 15 du matin, ce jeune homme au volant d’une Seat Leon noire non immatriculée avait dévié de sa trajectoire sur sa gauche – pour une raison que l’enquête devra déterminer – à la sortie du giratoire de Clendy alors qu’il circulait en direction de Cheseaux-Noréaz, non loin de la Haute École d’ingénierie et de gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD). Ce faisant, il heurtait un Syrien de 38 ans qui traversait normalement la chaussée sur un passage pour piétons situé quelques mètres plus loin.

«Dès qu’une infraction pénale est réalisée, il n’y a pas de retour en arrière possible.» Vincent Derouand, responsable de la communication du Ministère public vaudois

À la suite du choc, le piéton, domicilié dans la région d’Yverdon, était resté bloqué sous le véhicule. Il allait succomber à ses blessures peu de temps après, alors que le conducteur avait pris la fuite à pied sans prendre la peine de s’annoncer d’une manière ou d’une autre aux forces de l’ordre ou aux secours.

Détention provisoire demandée

En agissant de la sorte, le chauffard a évidemment contrevenu à l’article 92 de la loi sur la circulation routière qui concerne le délit de fuite. «Dès qu’une infraction pénale est réalisée, il n’y a pas de retour en arrière possible», explique Vincent Derouand, responsable de la communication du Ministère public vaudois. Ce dernier confirme par ailleurs que le conducteur va faire l’objet d’une demande de mise en détention provisoire.

Dans le cas d’un accident ne causant que des dégâts matériels, le fautif s’expose à une amende. Mais s’il a blessé ou pire, tué un tiers, c’est à une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans, ou à une peine pécuniaire (jours-amende) équivalente qu’il s’expose.

À noter que si la loi ne prévoit pas de délai, on peut imaginer que la personne qui fait demi-tour après avoir repris ses esprits pour revenir sur les lieux quelques minutes après les faits ne commettrait pas une infraction assimilable à un délit de fuite. Ce qui n’est pas le cas dans le drame de Clendy.

