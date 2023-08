Drame de la route – Le chauffard n’était pas autorisé à conduire seul Pris en chasse par la police près de Bordeaux (F), un conducteur ivre et drogué a fauché la vie de deux Genevoises de 21 ans, et gravement blessé celle qui les véhiculait. Enquête. Benjamin Pillard

Le terrible accident s’est produit lundi 14 août, vers 19h45, le long d’une départementale reliant Bordeaux à Lacanau-Océan. Le monospace des trois jeunes vacancières a été projeté contre ces arbres, sur la droite. GOOGLE STREETVIEW

«Un comportement routier inqualifiable, qui sème la mort d’innocents et la désolation.» Signe de l’extrême gravité de l’accident survenu en début de semaine dernière à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux (F), le préfet du département de la Gironde s’est fendu d’un communiqué condamnant «avec la plus grande fermeté» les agissements du chauffard de 26 ans. En percutant à vive allure le monospace noir VW Sharan conduit par une Genevoise de 21 ans, ce Parisien d’origine mauritanienne a ôté la vie des deux passagères de la jeune femme – des contemporaines, étudiantes et également domiciliées à Genève. Elles ont été tuées sur le coup.