Roman historique – Drames, secrets et amours au VIe siècle Carine Racine imagine les destins aventureux de deux frères du haut Moyen Âge en Pays de Vaud. Gilles Simond

Détail de la couverture du livre. Editions Cabédita

En l’an 563, l’effondrement du Tauredunum provoque un tsunami qui dévaste les rives du Léman, rasant les villages, tuant hommes et bêtes. À partir de cet événement historique, la Lausannoise Carine Racine imagine dans «La colère du Lémanus» le destin de deux frères victimes de ce tragique coup du sort. Sigéric et Salvius, vignerons des pentes dominant le lac, ont tout perdu, parents, femmes et enfants, maison et vignes.

Six ans plus tard, ce sont des pillards longobards, venus du nord de l’Italie, qui menacent la région de destruction. On retrouve les deux frères, l’un devenu moine à l’abbaye de Saint-Maurice, l’autre messager à cheval au service d’un seigneur local. Leur histoire va croiser celle d’une jeune rescapée de l’attaque d’un village, qui a elle aussi tout perdu.

Même si les dialogues sont très contemporains, c’est l’occasion de se plonger dans ces temps troublés du haut Moyen Âge en Burgondie. C’est surtout le prétexte à une histoire distrayante pleine d’aventures, de rencontres avec des méchants très méchants, d’amours impossibles, de liens étroits entre humains et animaux, voire d’une pincée de magie…

