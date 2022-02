Olympisme – Drapeau et hymne russes à bannir Le CIO a exhorté toutes les Fédérations sportives à prendre des mesures contre ces deux pays, et à annuler ou délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Belarus.

Le CIO estime que la Russie et le Belarus ont violé la trêve olympique. AFP

Le Comité exécutif du Comité international olympique (CIO) a exhorté vendredi, toutes les Fédérations sportives internationales, à annuler ou à délocaliser tout événement prévu en Russie ou au Belarus, suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

De plus, le Comité exécutif demande que les drapeaux de la Russie et du Belarus ne soient pas hissés lors d’événements sportifs internationaux, et il souhaite aussi que l’hymne national de ces deux pays ne soit pas joué, précise le communiqué du CIO, qui estime que ces deux pays ont violé la trêve olympique qui court toujours après la fin des Jeux de Pékin et en attendant les Jeux paralympiques, qui doivent se dérouler à Pékin du 4 au 13 mars.

Les Fédérations sportives internationales «devraient prendre en compte la rupture de la trêve olympique par les gouvernements russes et du Belarus, et donner la priorité absolue à la sécurité des athlètes», souligne le CIO, qui précise que lui-même n’a pas d’événement prévu en Russie ou au Belarus.

Le Comité exécutif a dit sa «profonde inquiétude pour les membres de la communauté olympique en Ukraine» et s’est dit «totalement solidaire». Un groupe spécial est en contact avec la communauté olympique ukrainienne «pour coordonner l’assistance humanitaire là où cela est possible». Ce groupe spécial doit continuer à surveiller de très près la situation sur le terrain et en tenir informé le CIO.



AFP

