Après la Riviera – Dring Dring, la livraison à vélo déboule à Morges Depuis deux mois, on peut se faire livrer ses courses sur deux roues dans la région morgienne, l’occasion notamment de s’éviter les travaux de la rue Louis-de-Savoie. Sarah Rempe

Le service de livraison à vélo Dring Dring débarque à Morges. Dring Dring

Le service Dring Dring est déjà connu sur la Riviera, il déboule désormais sur deux-roues à Morges. L’idée est née des commerçants locaux, soucieux d’offrir une alternative à leurs clients. «La politique de circulation de la Ville ainsi que les travaux qui ont débuté à la rue Louis-de-Savoie découragent les gens de venir en voiture faire leurs courses, explique Jean-François Crausaz, maître caviste chez Bolle, dont les locaux se situent dans ladite rue. Les commerçants doivent être proactifs pour chercher des solutions.»

Au courant de ce qui se fait à Vevey, il contacte alors Dring Dring. La société propose des livraisons entre les commerces et leurs clients. Ces derniers se rendent dans les boutiques, effectuent leurs achats qu’un coursier leur livrera ensuite à vélo. Une solution qui permet de ne pas s’encombrer et de repartir tranquillement à la maison ou au bureau, en transports en commun par exemple.

«Nous partons sur une période-test d’une année, précise Jean-François Crausaz. L’idée est de faire la promotion de ce service auprès des commerces pour qu’ils sensibilisent leur clientèle à cette nouvelle offre.»

Tarif abordable

Concernant les coûts, chaque cabas de 10 kilos maximum livré à Morges coûte 5 francs. Pour les achats livrés dans les communes à proximité directe (Préverenges, Lonay, Échichens, Chigny et Tolochenaz), 5 francs supplémentaires sont demandés. Et il en coûtera encore 5 de plus pour les livraisons effectuées dans les villages de Bussy-Chardonney, Denens, Lully, Vufflens-le-Château, Lussy-sur-Morges, Saint-Prex, Monnaz et Vaux.

Le service de livraison ayant son siège à Lausanne, les trajets jusqu’à Morges sont pris en charge par la Municipalité de la Coquette durant cette année-test. «C’est l’équivalent de 50 francs par trajet, soit 13’000 pour cette première année», estime Jean-François Crausaz, qui se réjouit de voir si cette offre trouvera son public.

