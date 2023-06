J’habite une petite rue montante du côté nord de la place de la Riponne, à Lausanne. Au centre-ville, donc. Notre quartier est devenu le point de chute de nombreuses personnes dépendantes aux drogues de tout genre. La situation n’a fait qu’empirer au fil des mois, des ans.

Aujourd’hui des gens défoncés, misérables, vêtus de loques, dorment à même le sol, des seringues flottent dans la petite fontaine, le sol est jonché de canettes d’aluminium éventrées, de compresses ensanglantées. On retrouve au matin des sacs de couchage en lambeaux, des habits crasseux.

«Lausanne est victime de son succès. Il est possible que la situation soit déjà hors de contrôle.»

Les jeunes qui échouent là se droguent à ciel ouvert, ils se piquent dans les bras, les jambes, sniffent de la poudre ou inhalent du crack. Puis ils s’endorment quelque part. Ils sont malades du scorbut, ont perdu leurs dents, certains sont amputés d’une jambe. Ils ont 100 ans. Une vie déjà derrière?

Les deux passages sous la Grenette sentent l’urine. On retrouve régulièrement des excréments. L’autre jour, il y avait une chaussette posée sur un gros tas de caca; la personne avait préféré un peu d’hygiène au confort de la marche. Lausanne est victime de son succès: ils, elles sont de plus en plus nombreux, venus de toute la Suisse romande, et même au-delà de nos frontières, pour vivre sur nos trottoirs. Il est possible que la situation soit déjà hors de contrôle.

Un nouveau local d’injection va prochainement ouvrir, là, juste au coin de la rue. Que va-t-il se passer? Combien seront-ils, seront-elles pour prendre en charge cette immense vague de détresse? Il y aura bien des heures d’ouverture, donc de fermeture. La drogue, elle, réclame son dû sans relâche et sans horaire. Il y a déjà chaque nuit des disputes qui éclatent, des chiens qui aboient, des pleurs, des états de manque. Des gens dorment cachés entre nos poubelles ou dans le parc à poussettes de la crèche voisine.

Misère profonde

Ce que nous voyons depuis nos fenêtres fleuries, c’est la misère profonde, le plus grand désarroi. On ne répond pas à la misère par la tolérance; la misère est intolérable, où qu’elle soit, quelle qu’elle soit. On y répond par l’engagement, par les moyens mis en œuvre, c’est une lutte; on y répond par l’action, par la conviction que tous les humains sont égaux, par la certitude qu’il faut changer ce monde, par la capacité à se révolter.

Bientôt, il y aura un drame, un décès, un cadavre dans notre rue, overdose, mauvaise drogue, ou règlement de comptes. La presse s’emparera du sujet, et nos élues et nos élus, blêmes et choqués, diront que ça ne peut plus durer. Alors, comme le veut la tradition de nos démocraties capitalistes tout à fait capables de vivre avec l’injustice jusqu’à ce que la peur l’emporte, on demandera aux copains de la police «le grand nettoyage». On aura passé, comme d’habitude, de l’indifférence à la violence, sans passer par l’humanité.

