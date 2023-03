3 septembre 2020. ARC Jean-Bernard Sieber ARC

La loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL) est en vigueur depuis le 1er janvier

2018. Elle prévoit notamment l’octroi d’un droit de préemption aux collectivités publiques afin

qu’elles puissent acquérir en priorité des biens-fonds bâtis ou non mis en vente et affectés en zone à

bâtir légalisée. Autrement dit, en cas de vente d’une parcelle, les communes peuvent, sous certaines

conditions, l’acheter en lieu et place de l’acquéreur initial aux conditions fixées dans l’acte de vente.