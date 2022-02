C’est vous qui le dites 07 février - Droit de timbre, mobilité, développement numérique

Avalanche

Une crise très bien gérée

J’ai justement retrouvé mes enfants à Bretaye dans le froid et la neige qui fouettait les visages alors que nous apprenons ces deux nouvelles: l’accident de train et donc l’impossibilité de descendre par ce moyen de transport et la piste dite «la populaire» également fermée pour dangers d’avalanche.

J’aimerais, par ces quelques mots, féliciter la grande équipe de moniteurs et monitrices et les travailleurs et travailleuses des installations, pour leur flegme, le bel accompagnement des enfants et la créativité de les faire monter par tout ce qui roule sur la neige jusqu’au sommet de la télécabine qui les a tous ramenés à un autre endroit de Villars. Il faut aussi avertir et rassurer les parents et organiser un transport.