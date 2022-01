C’est vous qui le dites 18 janvier – Droit de timbre, Morges, voitures hybrides, remerciements

Voitures hybrides

Il faut apprendre à s’en servir

À propos de l’article intitulé «Le temps se gâte pour les voitures hybrides rechargeables» («24 heures» du 13 janvier 2021).

J’ai lu cet article avec intérêt. Il conclut que les voitures PHEV ne sont pas efficaces. L’auteur de l’étude considère a priori que les PHEV ne sont pas bonnes pour l’environnement, et il n’hésite pas à le «prouver» par un essai dont les conclusions lui donnent raison.

Or la réalité est tout autre, et cette pseudo-étude n’a apparemment aucune valeur scientifique. Elle revient à tenter de dévisser des boulons avec un tournevis et conclure que les tournevis ne servent à rien. Comme les tournevis, les voitures PHEV sont des outils qu’il faut utiliser selon l’usage auquel elles sont destinées, et de la manière préconisée par le constructeur, ni plus ni moins.