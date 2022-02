C’est vous qui le dites 28 février - Droit de timbre, religion, énergie, Lausanne

Lausanne

30 km/h la nuit, on revit!

Des bruits qui vous empêchent de vous endormir, puis qui vous réveillent à plusieurs reprises et souvent vous empêchent de vous rendormir tant on a les nerfs à vif. Aujourd’hui, alors que nous sommes âgés et en mauvaise santé, nous savourons enfin des nuits de rêve!