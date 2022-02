L’invitée - Droit de timbre: un impôt payé par les multinationales

En Suisse, il existe 600’000 entreprises et, parmi elles, un peu moins de 2300 ont payé en 2020 l’équivalent de 250 millions de droits de timbre d’émission. La part des entreprises concernées est donc de moins d’un demi-pourcent. Dit autrement, plus de 99% des entreprises de ce pays ne sont pas impactées par la suppression du droit de timbre, contrairement aux arguments fallacieux portés par plusieurs représentants politiques bourgeois.

«Cet argent va manquer dans les caisses publiques, avec pour conséquence à terme de diminuer les prestations.»

Rappelons par ailleurs que ces multinationales ont très souvent une majorité de leur actionnariat basé hors de Suisse. L’effet direct de la suppression du droit de timbre est ainsi d’augmenter les bénéfices de ces multinationales, respectivement les gains de leurs actionnaires. Cette décision profitera ainsi pour bonne part à des actionnaires basés à l’étranger, sans possibilité pour les collectivités suisses de fiscaliser ces gains.

Cet argent va manquer dans les caisses publiques, avec pour conséquence à terme de diminuer les prestations à la population via des programmes d’économies. Non seulement les finances fédérales seront impactées mais peut-être aussi celles des Cantons et Communes suivant les choix d’amortissements des entreprises concernées et l’effet sur leur bénéfice imposable.

Sur le même thème: L’invité Le droit de timbre: un OFNI dont il faut se débarrasser Lorsque les questions de fiscalité sont abordées, l’argument de la concurrence fiscale revient souvent. Pourtant, aujourd’hui et malgré le fait que la Confédération prélève 1% lors d’augmentation de capital, le marché des capitaux se porte à merveille en Suisse. Parce que notre pays offre d’excellentes conditions-cadres, notamment grâce aux infrastructures de transport ou à la qualité de la formation, tâches publiques que financent en bonne partie… les impôts. Une transaction comme une autre En outre, sous l’angle de l’équité, le droit de timbre est indispensable. L’émission de capital est une transaction comme une autre. L’entreprise vend des actions, l’investisseur les achète. Or, cette transaction n’est pas soumise à la TVA, contrairement à toutes celles que nous effectuons dans la vie quotidienne. Il n’y a aucune raison que cette transaction soit entièrement défiscalisée, au contraire: il est normal qu’une entreprise qui se développe participe à l’effort commun. Ce projet d’abolition n’a donc aucun intérêt, ni en terme économique, ni de justice fiscale. Il répond certes à l’aspiration des places financières de payer encore moins d’impôts qu’aujourd’hui, mais il n’aura pas d’autres conséquences que d’affaiblir les ressources des collectivités publiques. Il est donc préférable de rejeter ce projet.

