Deux événements récents m’interpellent: la «bisbille» au Grand Conseil entre un élu de droite et deux élues de gauche et le décès de l’ancien syndic de Morges, Monsieur Jean-Michel Pellegrino. Je lui rends hommage ici car il m’a permis de débuter ma carrière politique.

Il fut «mon» syndic durant deux législatures. Nous n’étions pas souvent sur la même longueur d’onde, des adversaires plus que des ennemis. En tant qu’entrepreneur bien établi, le syndic était sollicité par beaucoup de monde dans le domaine de la construction. En tant que municipale de l’urbanisme, je tentais de freiner une certaine folie des grandeurs et de conserver le patrimoine bâti de la ville en maîtrisant le domaine foncier.

«Les femmes de ma génération se sont engagées pour obtenir des sièges et non des strapontins au sein du pouvoir.»

Un de nos rares points d’accord fut la création de la Grand-Rue piétonne, une réalisation d’avant-garde associée à la construction du parking des Charpentiers où les entreprises morgiennes trouvaient leurs intérêts.

Pourtant durant ces années 90, il n’y eut jamais de mot déplacé ou d’irrespect de la part de ce décideur, capitaine à l’armée et président des carabiniers. Souvent son regard sombre croisait le mien et les échanges étaient musclés, sans concession au cours des séances de Municipalité, où mes cinq collègues masculins voyaient passer les coups. Mais il n’y eut jamais de geste ou de propos déplacés.

Faite au feu, bardée d’épais dossiers, attentive et critique, je donnais la réplique, ce qui me garantissait une posture souvent inattaquable: «Corrige le PV pour qu’il ressemble à celui de Madame», disait parfois le syndic au secrétaire municipal!

Que se passe-t-il actuellement pour que des jeunes femmes élues au même titre et rang que leurs collègues masculins se sentent offensées par des termes qualifiés de harcèlement sexuel (sexiste serait plus approprié)? Nous, les femmes de ma génération, nous nous sommes engagées, ô combien, pour obtenir des sièges et non des strapontins au sein du pouvoir, avec de réelles avancées.

Une gifle?

De nos jours, aucun rapport de subordination n’empêcherait la remise en place de quelques messieurs plus «lourdauds» que malintentionnés. Pourquoi pas une gifle, en cas de geste déplacé? Une posture de grandes personnes, en quelque sorte! Par contre, aucune complaisance, AUCUNE, ne doit être tolérée envers un chef qui se permet des propos déplacés ou des gestes de séduction à l’égard d’une femme jeune ou moins jeune qui lui est subordonnée. Dans ce cas: tolérance zéro!

Cependant, attention à ne pas tomber dans une posture rigide, excluante alors qu’un peu de tolérance serait une question de bon sens. La provocation est une arme utile pour engager un débat. La condamnation excessive devient un boomerang. L’exaspération actuelle de tous bords en est l’illustration et il n’est plus uniquement question de génération ou de féminisme mais du bien vivre-ensemble.

Francine Jeanprêtre Ancienne conseillère d'État et nationale

