Exposition à Carouge – «Drozophile» vrombit une dernière fois La revue hors norme lancée il y a 25 ans par le sérigraphe genevois Christian Humbert-Droz tire sa révérence avec un numéro exceptionnel, sous une couverture d’Exem. Philippe Muri

Signée Exem, une couverture clin d’œil qui met en scène Christian Humbert-Droz dans une séquence du «Piège diabolique», un album de la série «Blake et Mortimer». DR

D’abord on la hume. Mmm, parfum entêtant d’encre et de solvant, les amateurs d’art adorent. Ensuite on la soupèse. Mazette, 1 kilo 110, c’est du costaud pour une revue. Enfin on la feuillette, on la lit, on la dévore. 132 pages imprimées en sérigraphie, la fine fleur de la BD genevoise toutes générations confondues tutoyant quelques guest stars transfrontalières: bravo Drozo. Ou plutôt, bye-bye Drozo! Lancé en 1996 par le sérigraphe genevois Christian Humbert-Droz, «Drozophile» tire sa révérence après une aventure éditoriale résolument élastique. La publication au format inclassable se conclut avec un numéro 9 bis sous une couverture somptueuse signée Exem. Il fallait marquer le coup. La galerie Séries Rares s’en charge, avec une exposition qui présente divers originaux et tirages de ce grandiose numéro final.

Une vue de l’exposition, à la galerie carougeoise Séries Rares. DR

Fini, vraiment, ce «Drozophile» dont le titre trouvé par le dessinateur Helge Reumann joue avec le nom de famille de son concepteur? Christian Humbert-Droz(ophile, donc) répond: «Oui, cette fois c’est vraiment le dernier. En 2017, j’avais reçu tellement de contributions d’auteurs pour le numéro 9, qu’il avait fallu en laisser de côté.» La boucle est bouclée. À 73 ans, la plus belle moustache du canton aspire à tourner la page, lui qui s’est remis à dessiner sur le tard, après avoir longtemps bonifié les autres à travers sa production soignée de livres et d’affiches.

Mirjana Farkas, l’une des contributrices du numéro 9 bis de «Drozophile». DR

Pratiquement sans subventions, parce qu’«il ne faut pas faire des calculs, il faut faire, c’est tout», Humbert-Droz a fait vrombir «Drozophile» pendant un quart de siècle, entouré de collaborateurs bénévoles. «La revue tire aussi son nom de la mouche du vinaigre, la drosophile, qui sert à des expériences sur les mutations. D’une certaine manière, on peut dire qu’on a testé toutes sortes d’expériences graphiques dans ces pages. Au début, j’envisageais ça comme une feuille de chou. Mais quand différents auteurs sont passés à mon atelier pour le numéro zéro, j’ai trouvé leurs planches tellement belles que je me suis dit qu’on ne pouvait se montrer si modeste. Au final, il y a des moments où on a ramé. Mais qu’est-ce qu’on a pu rire!»

Thomas Perrodin, extrait de «Drozophile» 9 bis. DR

Porté par la passion et l’envie de partager, l’intéressé a bricolé des numéros hors norme à la périodicité aléatoire. L’ultime le voit représenté en couverture, sous les traits d’un personnage tiré d’un classique de la série BD «Blake et Mortimer». C’est Exem qui signe cette image clin d’œil, magnifique. «L’album «Le piège diabolique» parle de voyage dans le temps. J’ai eu envie de m’appuyer sur cette aventure pour évoquer celle de «Drozophile». L’hommage à Christian m’a paru évident. Cette aventure n’aurait jamais pu se dérouler sans lui. Il est au centre du projet. Pratiquement, j’ai mixé plusieurs cases de l’histoire imaginée par Edgar P. Jacobs en un seul dessin. Ce qui m’intéresse dans la parodie, c’est que ce soit une recréation.»

Un extrait de «La gabelle jaune» d’Exem, feuilleton parodiant «La marque jaune», d’E.P. Jacobs. DR

Initialement, le dessinateur genevois avait prévu de conclure dans cette dernière livraison son feuilleton «La gabelle jaune», initié dès le numéro zéro, en 1996. Las, il n’est pas parvenu à boucler cette saga inspirée par «La marque jaune», autre «Blake et Mortimer» fameux. «L’imbroglio était tel qu’il m’aurait fallu davantage de pages que celles disponibles», plaide-t-il, avant d’ajouter: «Mais je suis à bout touchant!» À terme, un album sera publié, reprenant les pages de cette histoire réalisée dans un style crayonné contrastant avec son habituel graphisme ligne claire. L’ouvrage connaîtra une édition courante, en offset. Mais aussi un tirage plus luxueux, publié en sérigraphie. Qui s’en chargera? Tous les regards se tournent vers Christian Humbert-Droz. Qui éclate de rire. Ben oui, le sorcier des couleurs n’a pas fini de manipuler ses pots d’encre…

