Ex-entreprise genevoise – DSM-Firmenich prend ses marques après un premier semestre difficile Le groupe fusionné a vu son chiffre d’affaires faiblir au cours du premier semestre. La direction s’est voulue pessimiste pour le reste de l’exercice en cours, mais veut retrouver la croissance à moyen terme.

Le campus et centre d’excellence Firmenich, 7 rue de la Bergère à Satigny. LUCIEN FORTUNATI

Le groupe fusionné DSM-Firmenich a vu son chiffre d’affaires faiblir au cours du premier semestre. Pessimiste pour le reste de l’exercice en cours, la direction s’appuie sur l’héritage des deux sociétés pour développer son portefeuille en misant sur des innovations.

De janvier à juin, le chiffre d’affaires a reculé de 5% à 6,1 milliards d’euros, rapporte un communiqué paru mercredi. «Le ralentissement des activités de la division Nutrition animale et santé est la répercussion de la situation économique en Chine», a expliqué le codirecteur général Dimitri de Vreeze à l’agence AWP en citant aussi la chute de la demande en vitamines, la chaîne d’approvisionnement enrayée ou encore le poids de l’inflation.

Le résultat brut d’exploitation (Ebitda) ajusté est affiché à 929 millions, soit 21% de moins qu’un an plus tôt.

Concernant la collaboration entre les deux anciennes directions de DSM et de Firmenich, le codirecteur se dit extrêmement ravi. «Nous profitons des deux héritages pour créer des opportunités. Le pipeline est chargé et des innovations permettront de mieux développer ces synergies.» Ces dernières devraient générer environ 350 millions d’euros d’Ebitda ajusté supplémentaire par an et des économies globales de près de 200 millions d’euros.

Léger recul à la Bourse

Pour 2023, la direction fait preuve de pessimisme et ne prévoit pas d’amélioration des conditions macroéconomiques. «Pour l’unité Parfums et Beauté, il n’y aura pas de grands changements. Le second semestre de Goûts, texture et santé sera aussi dans la même lignée», prévient le codirigeant. L’Ebitda ajusté est attendu entre 1,8 et 1,9 milliard d’euros.

À moyen terme, «nous atteindrons nos objectifs», assure M. de Vreeze, soit une croissance organique annuelle des ventes de 5 à 7%.

Vers 11 h 00, le titre DSM-Firmenich reculait de 2% à 96,83 euros à la Bourse d’Amsterdam.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.