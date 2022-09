US Open – Du Belinda Bencic tout craché Reine de l’irrégularité, la Saint-Galloise a délivré une bouillie de tennis. Avant de ressusciter et se qualifier pour le 3e tour de l’US Open. Jérémy Santallo

Belinda Bencic en action jeudi, au 2e tour de l’US Open contre Sorana Cirstea. AFP

Elle était fichue. À 6-3 5-4 en sa défaveur et alors que Sorana Cirstea servait pour le gain du match, Belinda Bencic s’est procuré trois balles de débreak pour tout relancer. La Roumaine a parfaitement sauvé les deux premières et sur la dernière, la Saint-Galloise est passée à côté de la balle sur son smash. Elle aurait pu baisser définitivement les bras mais deux échanges plus tard, la championne olympique de Tokyo a expédié toute sa frustration dans un revers gagnant le long de la ligne qui voulait dire beaucoup pour elle.

Quelques minutes plus tôt, on touchait pourtant au dramatique. Après un revers à mi-court galvaudé qu’elle a réussi des millions de fois, «Beli» était restée prostrée, la tête seulement soutenue par une bâche dans laquelle elle avait déjà frappé de rage à la fin du premier set. Plus loin, breakée dans la seconde manche, son coup droit penalty depuis la mi-terrain avait échoué dans le filet. La Saint-Galloise s’était agenouillée et avait pris la tête entre ses mains. Des images qui symbolisaient une athlète qui jouait à l’envers, en total manque de confiance.

Le niveau de jeu de la championne olympique de Tokyo ne nous avait pas rassurés au 1er tour mais c’était une rencontre teintée d’émotions avec le dernier tour de piste de la délicieuse Andrea Petkovic. Alors on voulait croire que la meilleure Suissesse à la WTA (13e) allait singulièrement hausser le curseur pour son rendez-vous avec l’expérimentée Sorana Cirstea (32 ans, 37e), même si la Roumaine avait remporté leurs deux premiers duels jusqu’ici, dont le dernier il y a quelques jours du côté de Cincinnati (6-2 6-7 6-4).

Sauf qu’il a fallu trois jeux pour que le peu de confiance sur lequel repose le jeu de Bencic se dilapide dans l’air new-yorkais. Elle avait pourtant réalisé le break d’entrée mais alors qu’elle menait 2-1 40-00 et que son plan se déroulait sans accroc, la native de Flawil a perdu pied d’un coup, sans raison apparente – si ce n’est que Cirstea a commencé à trouver toutes les lignes du court. Retour adverse mal jugé, double faute de deux mètres, balle carrément ratée en coup droit: jusqu’à 6-3 5-4, elle a traversé l’enfer. Mais elle en est revenue.

Après avoir manqué l’occasion de se qualifier pour la quatrième fois de sa carrière pour le 3e tour à Flushing Meadows, Sorana Cirstea a plongé à son tour, balançant sa raquette à la première occasion. Soudain sereine et les idées claires dans sa tête, Bencic a retrouvé de la longueur de balle et de l’angle dans ses frappes pour faire cavalier seul sur la fin de partie, 3-6 7-5 6-4 après 2h28’. Elle retrouvera au prochain tour la gagnante du duel entre Karolina Pliskova et Marie Bouzkova. Avec quelle dose de confiance? Impossible à pronostiquer.

