Autorisation simplifiée – Du blé OGM pourrait bientôt se glisser en douce dans nos assiettes L’UE veut assouplir les règles en matière de génie génétique pour les denrées alimentaires. Cela mettrait la Suisse sous pression pour qu’elle suive. Larissa Rhyn Alexandra Aregger

La Suisse connaît un moratoire sur les OGM, tout comme des directives très strictes. Tamedia AG

C’est à Zurich-Affoltern que pousse le blé le plus surveillé de Suisse. Le champ est entouré de deux clôtures, un garde et son chien se tiennent à la porte. Il enregistre les données personnelles de tous ceux qui vont et viennent ici, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les plantes sont génétiquement modifiées. La clôture est censée protéger les plantes des hommes.